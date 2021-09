Sonia Grimm: «Je veux être utile pour protéger les victimes de viol»

People

Les boulets de la semaine

Qui a encore fait quoi à son anniversaire, dans les vestiaires ou sur les internets? Si vous avez manqué l’immanquable, voici les boulets-stars, frais de la veille.

Riri annonce un album! Enfin, vite fait. «C'est toujours une priorité de le finir», dit-elle à l'Associated Press. Rappelons que la chanteuse n'en a pas sorti depuis Anti, en 2016. Elle s'est exprimée en parlant d'elle à la troisième personne:

«Tout ce que vous pensez savoir de Rihanna n’est pas ce que vous allez entendre, j’expérimente. [...] Donc je m’amuse et ce sera complètement différent.»

«This girl is on fiiiiiire!» chantait Alicia Keys. Ça change d'un vieux «happy biiiirthday to …