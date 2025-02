Markus Ritter. Altstätten, 27 janvier 2025. Image: KEYSTONE

Inconnu des Romands, voici le «favori» pour le Conseil fédéral

L'agriculteur saint-gallois Markus Ritter a de grandes chances de succéder à Viola Amherd au Département de la défense. On découvre un homme à l'ambition débordante et à la foi ardente. Portrait.

Markus Ritter fut très peiné d’apprendre que ses deux fils ne pourraient pas faire l’armée. Lui, l’appointé canonnier, avait aimé son passage sous les drapeaux. Des problèmes de vue privèrent sa descendance mâle de cette expérience. Il avait plaidé la cause de son aîné auprès de Guy Parmelin, alors chef de Département fédéral de la défense. En vain. Pâtira-t-il de cette apparente quête d'un passe-droit, révélée ces jours-ci, peau de banane sur le boulevard qui s'ouvre à lui?

Markus Ritter, 57 ans, sera peut-être le prochain ministre de l’armée et des sports. Opposé, dans le camp centriste, au conseiller d’Etat zougois Martin Pfister, de quatre ans plus âgé, le conseiller national saint-gallois, président de la puissante Union suisse des paysans (USP), est donné favori pour succéder lors de la session parlementaire de mars à la Valaisanne Viola Amherd, démissionnaire.

«Les rapides bouffent les lents»

Parti le premier dans la course, à vrai dire longtemps sans concurrent, l’agriculteur d’Altstätten s’est annoncé comme l’homme de la situation, taillé pour la Défense, la désirant, sachant ce qu’il faudrait y faire, bref, s’y voyant déjà. Tout Ritter. Fidèle à sa devise, «Schnell frisst langsam», telle que rapportée dans la Neue Zürcher Zeitung (NZZ) par ceux qui le connaissent sans toujours l'apprécier. Alors, les rapides bouffent les lents? Réponse dans un mois.

Markus et Heidi Ritter, eux-mêmes d’ascendance paysanne, ont trois enfants: les deux fils ont repris le domaine agricole, la fille a fait un apprentissage d’employée de banque. Une famille modèle dans un paysage modèle. Et une ambition à faire déborder le Rhin tout proche. Un parti, le seul à l'horizon: le PDC (aujourd'hui, Le Centre). S’y faire un nom sera d’autant plus difficile.

Elu précoce

Markus Ritter y parvient aisément. En 1992, à 25 ans, il est élu à l’exécutif d’Altstätten, une ville de 12 000 habitants avec ses maisons à colombages, typiques de la Suisse orientale. Il s’était présenté crânement dans le journal local, sa jeune existence résumée dans ses états de service: agriculteur, actuaire, maître de tir d’une société de tir, responsable d’un registre d'élevage, sergent des pompiers d'Altstätten et appointé canonnier à l’armée. A l’époque, Werner, son seul frère, un avocat, qui mourra des suites d’une longue maladie à 58 ans, en 2023, était plus connu que lui.

Homme de pouvoir, Markus Ritter est «un type intelligent». Il s’impose par la force face aux siens, par le dialogue face à ses adversaires. Conseiller municipal, il tient d’une main de fer la commission des constructions, son dada. Un proche cité par la NZZ dit de lui:

«Il ne voulait pas se faire des amis, mais réussir»

Il finit par insupporter. En 2008, ses collègues le démettent de son poste de vice-président du Conseil municipal – cette décision ne sera jamais officiellement notifiée.

Il est «favori» (traduction: rien n’est joué)

Ayant échoué deux fois à se faire élire conseiller national, il y parvient en 2011. Depuis, il siège sous la coupole fédérale. Un an après son arrivée à Berne, il est élu à la présidence de l’USP, premier agriculteur bio à ce poste, où il succède à un UDC. Voilà.

Markus Ritter aurait pu en rester là. Tout plein de son pouvoir de patron du lobby paysan, l’un des plus influents du pays. Il tend à présent les bras au Département de la défense, l’un des passages obligés des impétrants avec Justice et Police. Prudent, il couche sur le statu quo face à l’Otan, prononce la profession de foi sur la neutralité. Connu, respecté, craint aussi sans doute, Markus Ritter est décidément le favori. Traduction: rien n’est joué. Chacun connaît le proverbe vaticanesque: «Qui entre pape au conclave, en sort cardinal.»

«Croyant traditionnaliste»

On est dans la religion, restons-y. Nos confrères de la RTS ont réalisé un podcast sur l’engagement religieux du catholique Saint-Gallois. Il y est dépeint en «croyant traditionnaliste», tenant «les paysans plus proches de Dieu que le reste de la population». Il est en relation avec une Eglise évangélique à qui il demande régulièrement des prières. En 2019, à Winthertour, il s’était adressé à 800 paysans venus l’écouter religieusement.

Dernièrement, il s’est rendu au Flüeli-Ranft, l’ermitage du saint-patron de la Suisse, Nicolas de Flue, pour lui demander si sa décision de briguer un siège de conseiller fédéral était justifiée. Il prend conseil comme on remet son âme à Dieu. Certains verront dans ce face-à-face avec le Très Haut et ses saints une forme de mégalomanie. D’autres, un gage d’humilité.

Opposé à la dépénalisation de l’avortement

Interrogé par la RTS, Markus Ritter assure n’être ni un gourou, ni sous la coupe de croyants. Sur des positions conservatrices minoritaires en Suisse, il s’est opposé à la dépénalisation de l’avortement, a refusé d’interdire les thérapies de conversion et voté blanc sur le mariage pour tous.

Le conseiller national genevois Vincent Maître, élu du Centre comme le Saint-Gallois, affirme découvrir la dimension religieuse de Markus Ritter.

«Il a des positions plus conservatrices que les miennes. Mais au poste de conseiller fédéral, on se doit de faire un travail sur ses propres convictions afin de trouver des consensus. Ce que je sais de Markus Ritter, c’est que c’est un homme extrêmement compétent, qui ferait un excellent conseiller fédéral.» Vincent Maître

La messe est dite?