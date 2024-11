Genève veut mettre fin aux violences sexistes et sexuelles

Le canton et la Ville de Genève, en partenariat avec diverses associations, lancent une nouvelle campagne de sensibilisation visant à mettre fin au fléau des violences sexistes et sexuelles. Cette campagne se déploie dans tout le canton jusqu'au 30 novembre.

La campagne de sensibilisation se traduit par des affiches dans les rues, les centres commerciaux, les bureaux de poste, les transports publics et plusieurs écoles. Elle comprend aussi des expositions, des rencontres, des conférences, des tables rondes et des ateliers, ont indiqué lundi le canton et la Ville de Genève.

Cette année, un accent particulier est mis sur la responsabilité collective face aux violences sexistes et sexuelles, en sensibilisant le grand public et en l'invitant à s'engager dans la lutte. Des slogans comme «Vous êtes témoins» légitiment l'action de personnes qui assistent à ces violences, les incitant à les dénoncer.

«Promouvoir l'égalité à tous les échelons »

Dans le canton de Genève, 80% des victimes majeures de violences sexistes et sexuelles, qui ont été prises en charge l'année dernière par le réseau de soutien genevois, étaient des femmes. Les violences sexuelles se déroulent pour l'essentiel dans le cadre familial ou au sein des couples.

La présidente du Conseil d'Etat Nathalie Fontanet, citée dans le communiqué, a fait savoir:

«Lutter contre les violences, c'est promouvoir l'égalité toute l'année et à tous les échelons: à la maison, à l'école, dans la sphère politique, dans le monde professionnel ou encore dans l'espace public»

Cette campagne de sensibilisation s'inscrit dans la perspective de la Journée internationale pour l'élimination des violences sexistes et sexuelles qui a lieu le 25 novembre. (ag/ats)