Placée sur «liste noire» par un assureur, elle raconte son combat

Les rentes AVS et AI vont augmenter (et ce n'est pas tout)

Jointe également, la Fédération romande des consommateurs (FRC) redirige vers la Commission nationale d'éthique dans le domaine de la médecine. Si celle-ci, en date du 16 janvier 2024, recommande aux cantons de «reconsidérer la pratique des "listes noires" tenues contre les «mauvais payeurs» des primes maladie, elle ne dit rien s’agissant des «listes noires» dans d’autres domaines d’assurances. Il reste que le fichier HIS mobilisé par La Mobilière est bel et bien en vigueur parmi les assureurs, ainsi qu’en fait part sur son site l’Association suisse d’assurances (ASA) dans un communiqué de presse daté du 26 janvier 2021.

C’est donc le soupçon de tromperie qui a visiblement décidé La Mobilière d’inscrire le nom de Katharina Milanesi sur «liste noire». Au grand dam, donc, du couple Milanesi. Qui conteste, et le soupçon de tromperie, et la décision de faire figurer le nom de Katharina Milanesi sur cette liste connue de sept autres assureurs. Dans les faits, cela signifie que, pendant sept ans, l’«affaire» du Centre Coop y sera mentionnée comme antécédent pouvant être préjudiciable à Katharina Milanesi, si celle-ci devait être impliquée directement ou indirectement dans un autre dommage.

Le nom de ce fichier est HIS, pour Système d’information et de signalement des compagnies d’assurances suisses. Un fichier anti-fraude. Pour le couple Milanesi, il fait peu de doute que La Mobilière soupçonne Katharina Milanesi d’avoir tenté de faire passer les rayures de sa voiture pour des dommages survenus au Centre Coop, alors qu’elle les savait préexistantes à sa visite à l’hypermarché.

«Au vu des images, que nous avons pu visionner via un lien transmis par La Mobilière, nous avons tout de suite reconnu que ces rayures préexistaient à l’entrée dans le parking du Centre Coop. Mais, dans la lettre du 8 décembre de La Mobilière, les indications fournies par mon épouse sont considérées comme n’étant absolument pas crédibles. Entre les lignes, on la soupçonne d’avoir eu connaissance de la présence de ces rayures avant sa venue au Centre Coop, le 11 novembre. De plus, La Mobilière informe mon épouse que son nom sera inscrit dans un fichier partagé avec sept autres sociétés d’assurances.»

L’après-midi, elle retourne au magasin pour signaler les dégâts auprès de l’hypermarché. Le Centre Coop prend des photos de l’endroit où la carrosserie est abîmée. Quelques jours plus tard, l’assureur de la Coop, La Mobilière, envoie un courrier demandant de remplir un formulaire de description de l’accident. Katharina Milanesi s’exécute et affirme qu’il est «hautement probable» que les dommages en question aient été causés par du matériel du chantier qui jouxtait la place où elle s’était garée.

Voici combien de contribuables ne paient pas d'impôts dans votre commune

Une partie importante des contribuables en Suisse ne verse pas le moindre centime d'impôt fédéral direct sur le revenu. Comment est-ce possible? Les explications d'un spécialiste.

Pour la mort, c'est certain. Mais pour les impôts, on repassera: car en Suisse, près de 25,8% des contribuables ne paie aucun impôt fédéral direct sur le revenu. Oui, vous avez bien lu. Un quart des déclarations d'impôts n'aboutit à aucun prélèvement. Et quand on dit «aucun», c'est vraiment 0.0 franc. Niet, nada, niente.