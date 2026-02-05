Ces voitures de légende ont déjà 50 ans (et toujours de la gueule)

Ah, vous vous souvenez de ces vieux tacots? De l'époque où vous étiez gamin? Félicitations: vous êtes un vieux débris!

C'est dur à avaler, mais un demi-siècle s'est écoulé depuis le lancement de la Ford Fiesta. Ou de la Honda Accord. Ou encore de la Lotus Esprit. Oui, vous avez bien lu: celle-là même qui servait de voiture à James Bond et qui, aujourd'hui encore, semble sortir tout droit du futur.

Peu importe à quel point certains modèles nous paraissent encore «modernes» ou «actuels» dans notre esprit, la marche du temps est impitoyable. La preuve: ces carrosseries fêtent leurs 50 ans cette année.

Mercedes-Benz W123

(janvier 1976)

Image: wikicommons

L'engin qui a marié le luxe à l'invincibilité. C'est la «Merz» qui promettait de survivre aussi bien à votre crise de la quarantaine qu'à une véritable apocalypse.

Porsche 924

(février 1976)

Les puristes ont hurlé pendant des décennies, se demandant s'il s'agissait d'une «vraie» Porsche — après tout, ce n'était qu'un projet VW avorté avec un moteur d'utilitaire Audi. Mais son statut d'icône du design, lui, est indiscutable.

Volvo 343

(février 1976)

C’est le «Phénix» né des cendres du rachat de la marque néerlandaise DAF par Volvo. Cette berline compacte était la première du genre pour le constructeur suédois. On l'appelait le «tracteur en costume», notamment à cause de sa curieuse transmission automatique à variation continue (le fameux système à courroies). Un engin increvable, mais avec un style qui ne criait pas vraiment «vitesse».

Lancia Gamma

(mars 1976)

Aussi magnifique qu'élégante, elle avait un talent fou pour l'autodestruction dès qu'on tournait le volant par un matin glacial. Elle est comme cette petite amie à qui l'on pardonne tout juste parce que... enfin, regardez-la!

BMW E24 6er-Serie

6 Mars 1976

Ce «nez de requin» avait l'air si rapide et si cher qu'il est presque à lui seul responsable de l'ascension des années 70 dans les hautes sphères de la direction générale.

Honda Accord

Mai 1976

La voiture qui a prouvé au monde que la «fiabilité japonaise» n'était pas un mythe, faisant suer sang et eau aux constructeurs locaux pendant que leurs moteurs fuyaient sur l'allée du garage.

Renault 14

Mai 1976

Elle était techniquement maline et en avance sur son temps, mais l'équipe marketing de Renault a décidé, dans sa publicité, de la comparer à une... poire. Et depuis, personne ne peut s'enlever cette image de la tête.

Rover 3500 SD1

Juin 1976

Elle ressemblait à une Ferrari Daytona à 4 portes et son moteur V8 lui donnait des airs de Muscle Car… du moins jusqu'au moment précis où, à 100 km/h, les garnitures intérieures commençaient à tomber en morceaux.

Lotus Esprit

Juin 1976

Une icône du futurisme pur des années 70, si cool qu'elle pouvait littéralement se transformer en sous-marin (à condition de s'appeler James Bond et de disposer d'un budget de cinéma).

Audi 100 C2

Août 1976

Audi a décrété que quatre cylindres, c'était trop peu, et six, c'était trop. Ils ont donc inventé le moteur 5 cylindres, juste pour faire différemment... Hé, pourquoi vous bâillez?

Ford Fiesta

Septembre 1976

Ford a fini par découvrir la tendance des modèles à hayon et a construit une voiture si efficace et, par extension, si omniprésente que, statistiquement, vous vous êtes assis là-dedans au moins deux fois par semaine durant votre scolarité.

Alfasud Sprint

Septembre 1976

Image: wikicommons

Un chef-d'œuvre dessiné par Giorgetto Giugiaro, prouvant que la traction avant peut offrir une expérience de conduite fantastique — même si sa tenue de route légendaire ressemblait souvent à une course contre la montre face à la capacité, tout aussi légendaire, de l'acier italien à se transformer en poussière orange.

Aston Martin Lagonda

Octobre 1976

Cette limousine de luxe radicale était en avance de plusieurs décennies sur son temps avec son profil en coin et le premier tableau de bord numérique au monde — qui était malheureusement lui aussi en avance sur son temps, dans le sens où il ne fonctionnait presque jamais. Et qu'il fallait un diplôme d'ingénieur en électronique juste pour vérifier le niveau de carburant.

Panther Lima

Octobre 1976

Image: wikicommons

Pour tous ceux qui rêvaient d'une crise de la quarantaine avec le faste et le glamour des années 30 — mais avec les composants mécaniques (un peu moins glamour) d'une Opel Manta des années 70.

Mitsubishi Galant Lambda

Décembre 1976

Image: wikicommons

«Personal Luxury Coupé», c’est ainsi qu’on appelait cette catégorie à l'époque — ce qui, pour cette Mitsubishi, signifiait qu'elle était équipée d'assez de boutons et de velours pour vous donner l'impression d'être le roi du disco, même pour aller au supermarché du coin. Elle est sortie en décembre 1976 au Japon et, quelques années plus tard, sous le nom de Sapporo en Europe et aux États-Unis.

Bonus: Renault 5 Alpine & VW Golf GTI

Bien que les modèles de base soient sortis quelques années auparavant (la Renault 5 en 1972 et la Golf en 1974), 1976 est l'année de naissance du concept de «Hot Hatch».

Renault a pris sa petite citadine pétillante, l'a rabaissée, lui a greffé un moteur 1,4 litre et une boîte 5 vitesses pour la lâcher sur un monde qui ne s'y attendait pas en mars 1976. VW a suivi en juin de la même année en dotant sa sobre Golf d'un moteur à injection de pointe (d'où le «i» de GTI).

Depuis, le monde n'est plus le même — les assurances auto ont soudainement dû prendre en compte une toute nouvelle cible de jeunes conducteurs qui insistaient pour porter leur casquette de baseball à l'envers. Peugeot 205 GTi, Opel GSi, Seat Leon Cupra, Honda Civic Type R, Renault Clio Williams, Toyota GR Yaris et consorts... Inclinez-vous devant vos ancêtres!