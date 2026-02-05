larges éclaircies-1°
Ces 15 voitures de légende passent le cap des 50 ans

Ces voitures de légende ont déjà 50 ans (et toujours de la gueule)

Ah, vous vous souvenez de ces vieux tacots? De l'époque où vous étiez gamin? Félicitations: vous êtes un vieux débris!
05.02.2026, 05:3005.02.2026, 05:30
Oliver Baroni
Oliver Baroni

C'est dur à avaler, mais un demi-siècle s'est écoulé depuis le lancement de la Ford Fiesta. Ou de la Honda Accord. Ou encore de la Lotus Esprit. Oui, vous avez bien lu: celle-là même qui servait de voiture à James Bond et qui, aujourd'hui encore, semble sortir tout droit du futur.

Peu importe à quel point certains modèles nous paraissent encore «modernes» ou «actuels» dans notre esprit, la marche du temps est impitoyable. La preuve: ces carrosseries fêtent leurs 50 ans cette année.

Mercedes-Benz W123

(janvier 1976)

Markteinführung 1976: Mercedes-Benz W123 https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_W123
Image: wikicommons

L'engin qui a marié le luxe à l'invincibilité. C'est la «Merz» qui promettait de survivre aussi bien à votre crise de la quarantaine qu'à une véritable apocalypse.

Porsche 924

(février 1976)

Porsche 924 from 1976 https://ruylclassics.nl/ClassicCars/porsche-924-juni-1976/?taal=DE
Bild: ruylclassics.nl

Les puristes ont hurlé pendant des décennies, se demandant s'il s'agissait d'une «vraie» Porsche — après tout, ce n'était qu'un projet VW avorté avec un moteur d'utilitaire Audi. Mais son statut d'icône du design, lui, est indiscutable.

Volvo 343

(février 1976)

Volvo 343 - 1976 (it was kind of a DAF, actually) https://www.volvoclub.org.uk/history/343.shtml
Bild: volvoclub.org.uk

C’est le «Phénix» né des cendres du rachat de la marque néerlandaise DAF par Volvo. Cette berline compacte était la première du genre pour le constructeur suédois. On l'appelait le «tracteur en costume», notamment à cause de sa curieuse transmission automatique à variation continue (le fameux système à courroies). Un engin increvable, mais avec un style qui ne criait pas vraiment «vitesse».

Lancia Gamma

(mars 1976)

Lancia Gamma 1976 https://www.carrozzieri-italiani.com/listing/lancia-gamma-coupe/
Bild: carrozzieri-italiani.com

Aussi magnifique qu'élégante, elle avait un talent fou pour l'autodestruction dès qu'on tournait le volant par un matin glacial. Elle est comme cette petite amie à qui l'on pardonne tout juste parce que... enfin, regardez-la!

BMW E24 6er-Serie

6 Mars 1976

BMW E24 6er-Serie, 1976 https://www.bmwblog.com/2015/03/19/bmw-history-the-6-series-and-m6-family/
Bild: bmwblog.com

Ce «nez de requin» avait l'air si rapide et si cher qu'il est presque à lui seul responsable de l'ascension des années 70 dans les hautes sphères de la direction générale.

Honda Accord

Mai 1976

Honda Accord 1976 https://hondanews.com/en-US/photos/first-generation-1976-honda-accord-2
Bild: hondanews.com

La voiture qui a prouvé au monde que la «fiabilité japonaise» n'était pas un mythe, faisant suer sang et eau aux constructeurs locaux pendant que leurs moteurs fuyaient sur l'allée du garage.

Renault 14

Mai 1976

Renault 14 - 1976 https://www.losangemagazine.com/losange-magazine-8-winter-2019/renault-14l-1976
Bild: losangemagazine.com

Elle était techniquement maline et en avance sur son temps, mais l'équipe marketing de Renault a décidé, dans sa publicité, de la comparer à une... poire. Et depuis, personne ne peut s'enlever cette image de la tête.

Rover 3500 SD1

Juin 1976

Rover 3500 SD1 - 1976 https://www.classicandsportscar.com/sites/default/files/2022-05/Classic%20%26%20Sports%20Car%20%E2%80%93%20Rover%20ambitious%20%E2%80%93%20celebrating%20the%20SD1%20%E2%80%93%20 ...
Bild: classicandsportscar.com

Elle ressemblait à une Ferrari Daytona à 4 portes et son moteur V8 lui donnait des airs de Muscle Car… du moins jusqu'au moment précis où, à 100 km/h, les garnitures intérieures commençaient à tomber en morceaux.

Lotus Esprit

Juin 1976

Lotus Esprit S1 (1976) and S2 (1978) https://www.supercars.net/blog/1976%E2%86%921980-lotus-esprit-s1/
Bild: supercars.net

Une icône du futurisme pur des années 70, si cool qu'elle pouvait littéralement se transformer en sous-marin (à condition de s'appeler James Bond et de disposer d'un budget de cinéma).

Audi 100 C2

Août 1976

Audi 100 C2 - 1976 https://www.autoevolution.com/cars/audi-100-c2-1976.html#agal_30
Bild: autoevolution.com

Audi a décrété que quatre cylindres, c'était trop peu, et six, c'était trop. Ils ont donc inventé le moteur 5 cylindres, juste pour faire différemment... Hé, pourquoi vous bâillez?

Ford Fiesta

Septembre 1976

Ford Fiesta 1976 https://driventowrite.com/2016/12/13/1976-ford-fiesta-profile-40-years/
Bild: driventowrite.com

Ford a fini par découvrir la tendance des modèles à hayon et a construit une voiture si efficace et, par extension, si omniprésente que, statistiquement, vous vous êtes assis là-dedans au moins deux fois par semaine durant votre scolarité.

Alfasud Sprint

Septembre 1976

Alfa Romeo Alfasud Sprint 1976 https://it.wikipedia.org/wiki/Alfa_Romeo_Alfasud_Sprint
Image: wikicommons

Un chef-d'œuvre dessiné par Giorgetto Giugiaro, prouvant que la traction avant peut offrir une expérience de conduite fantastique — même si sa tenue de route légendaire ressemblait souvent à une course contre la montre face à la capacité, tout aussi légendaire, de l'acier italien à se transformer en poussière orange.

Aston Martin Lagonda

Octobre 1976

Aston Martin Lagonda 1976 https://radical-mag.com/en/2025/05/07/aston-martin-lagonda-2/
Bild: radical-mag.com

Cette limousine de luxe radicale était en avance de plusieurs décennies sur son temps avec son profil en coin et le premier tableau de bord numérique au monde — qui était malheureusement lui aussi en avance sur son temps, dans le sens où il ne fonctionnait presque jamais. Et qu'il fallait un diplôme d'ingénieur en électronique juste pour vérifier le niveau de carburant.

Panther Lima

Octobre 1976

Panther Lima - 1976 https://en.wikipedia.org/wiki/Panther_Lima
Image: wikicommons

Pour tous ceux qui rêvaient d'une crise de la quarantaine avec le faste et le glamour des années 30 — mais avec les composants mécaniques (un peu moins glamour) d'une Opel Manta des années 70.

Mitsubishi Galant Lambda

Décembre 1976

Mitsubishi Galant Lambda 1976 (and from 1978: The Sapporo) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1978_Mitsubishi_Sapporo_2000_GSL_Automatic.jpg
Image: wikicommons

«Personal Luxury Coupé», c’est ainsi qu’on appelait cette catégorie à l'époque — ce qui, pour cette Mitsubishi, signifiait qu'elle était équipée d'assez de boutons et de velours pour vous donner l'impression d'être le roi du disco, même pour aller au supermarché du coin. Elle est sortie en décembre 1976 au Japon et, quelques années plus tard, sous le nom de Sapporo en Europe et aux États-Unis.

Bonus: Renault 5 Alpine & VW Golf GTI

Bien que les modèles de base soient sortis quelques années auparavant (la Renault 5 en 1972 et la Golf en 1974), 1976 est l'année de naissance du concept de «Hot Hatch».

Renault 5 Alpine - the original Hot Hatch https://www.motorsport-total.com/oldtimer/fotos-videos/fotostrecken/renault-5-die-modellgeschichte-in-bildern/2958#
image: motorsport-total.com

Renault a pris sa petite citadine pétillante, l'a rabaissée, lui a greffé un moteur 1,4 litre et une boîte 5 vitesses pour la lâcher sur un monde qui ne s'y attendait pas en mars 1976. VW a suivi en juin de la même année en dotant sa sobre Golf d'un moteur à injection de pointe (d'où le «i» de GTI).

Das Original: VW Golf GTI, 1976 https://www.volkswagen-newsroom.com/en/golf-1-gti-19761983-19498
image: VW

Depuis, le monde n'est plus le même — les assurances auto ont soudainement dû prendre en compte une toute nouvelle cible de jeunes conducteurs qui insistaient pour porter leur casquette de baseball à l'envers. Peugeot 205 GTi, Opel GSi, Seat Leon Cupra, Honda Civic Type R, Renault Clio Williams, Toyota GR Yaris et consorts... Inclinez-vous devant vos ancêtres!

