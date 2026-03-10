La plupart des Suisses «paient probablement trop cher» leur assurance auto
Mauvaise nouvelle pour les automobilistes suisses : 45% d'entre eux ont vu leur prime augmenter cette année. Pour plus d'un tiers de ces personnes, la hausse dépasse les 100 francs par rapport à 2025, d'après les données de Comparis.
Pourtant, la majorité des personnes impactées ne réagit pas. Au total, seuls 6% des personnes interrogées changent d'assureur, alors que la démarche paie: Comparis indique que 44% de ceux qui ont sauté le pas ont économisé au moins 200 francs par an. Harry Büsser, expert Argent chez Comparis, analyse:
Malgré les augmentations, peu réagissent
Par ailleurs, les automobilistes romands ont été bien plus nombreux que les Suisses alémaniques à subir des hausses de plus de 200 francs.
Pourtant, difficile d'y voir une logique: près d'un assuré sur deux a vu sa prime grimper, alors que 80% n'ont eu aucun sinistre l'année dernière. Cela signifie que «la hausse des primes n’est pas attribuable en grande partie à des facteurs liés aux personnes assurées», indique Büsser.
Une fidélité que ne paie pas
Comparis relève que 30% des assurés interrogés sont chez le même assureur depuis plus de dix ans, et 50% depuis au moins six ans. Les personnes moins diplômées sont en outre plus susceptibles de rester liées sur de longues périodes sans opérer de changement. Harry Büsser explique:
D'autre part, les écarts sont importants: 8% des assurés paient moins de 500 francs par an, contre 11% qui déboursent 1600 francs ou plus:
Pour Harry Büsser, il n'y a pas de doute:
D'importantes informations méconnues
Parallèlement, l'étude Comparis révèle un manque de connaissance généralisé. En cas de hausse de prime, les assurés ont le droit de résilier leur contrat de manière extraordinaire, mais 30% des interrogés l'ignoraient. Brüsser souligne:
Quid des réparations? Malgré des tarifs souvent plus élevés, 44% des assurés font réparer leur voiture chez un concessionnaire agréé. Presque autant (43%) optent pour un garage indépendant. Harry Büsser conseille:
(ysc)
Savoir qu'on peut résilier. Une hausse de prime ouvre un droit de résiliation extraordinaire, et donc la possibilité de changer facilement d'assureur.
Comparer. Les écarts entre assureurs sont importants, et un comparatif ne prend que quelques minutes.
Se méfier de la fidélité. Etre client depuis longtemps ne garantit pas d'être récompensé, surtout dans une année de fortes hausses. Comparer et changer peut non seulement permettre une baisse, mais aussi l'accès à des prestations mieux adaptées.