La plupart des Suisses «paient probablement trop cher» leur assurance auto

Les primes d'assurance auto flambent en 2026 en Suisse, mais la plupart des automobilistes ne réagissent pas. Pourtant, changer d'assureur peut rapporter plusieurs centaines de francs par an.

Mauvaise nouvelle pour les automobilistes suisses : 45% d'entre eux ont vu leur prime augmenter cette année. Pour plus d'un tiers de ces personnes, la hausse dépasse les 100 francs par rapport à 2025, d'après les données de Comparis.

Pourtant, la majorité des personnes impactées ne réagit pas. Au total, seuls 6% des personnes interrogées changent d'assureur, alors que la démarche paie: Comparis indique que 44% de ceux qui ont sauté le pas ont économisé au moins 200 francs par an. Harry Büsser, expert Argent chez Comparis, analyse:

«Beaucoup acceptent des primes plus élevées, alors qu’un comparatif peut rapidement rapporter plusieurs centaines de francs, avec des prestations identiques ou même mieux adaptées.»

Malgré les augmentations, peu réagissent

Par ailleurs, les automobilistes romands ont été bien plus nombreux que les Suisses alémaniques à subir des hausses de plus de 200 francs.

Pourtant, difficile d'y voir une logique: près d'un assuré sur deux a vu sa prime grimper, alors que 80% n'ont eu aucun sinistre l'année dernière. Cela signifie que «la hausse des primes n’est pas attribuable en grande partie à des facteurs liés aux personnes assurées», indique Büsser.

Une fidélité que ne paie pas

Comparis relève que 30% des assurés interrogés sont chez le même assureur depuis plus de dix ans, et 50% depuis au moins six ans. Les personnes moins diplômées sont en outre plus susceptibles de rester liées sur de longues périodes sans opérer de changement. Harry Büsser explique:

«La fidélité est sympathique, mais elle est rarement un modèle d’économie dans le domaine des assurances. La concurrence ne fonctionne que si les consommateurs vérifient régulièrement si le rapport qualité-prix est toujours bon. Les assurés qui ne le font pas paient probablement trop.»

D'autre part, les écarts sont importants: 8% des assurés paient moins de 500 francs par an, contre 11% qui déboursent 1600 francs ou plus:

Pour Harry Büsser, il n'y a pas de doute:

«La propension à changer est étonnamment faible. Les chiffres le montrent clairement: quiconque réagit peut réaliser des économies notables»

D'importantes informations méconnues

Parallèlement, l'étude Comparis révèle un manque de connaissance généralisé. En cas de hausse de prime, les assurés ont le droit de résilier leur contrat de manière extraordinaire, mais 30% des interrogés l'ignoraient. Brüsser souligne:

«Les personnes qui ne connaissent pas ce droit restent souvent automatiquement clients. Cela empêche la concurrence entre les assureurs de se déployer pleinement.»

Quid des réparations? Malgré des tarifs souvent plus élevés, 44% des assurés font réparer leur voiture chez un concessionnaire agréé. Presque autant (43%) optent pour un garage indépendant. Harry Büsser conseille:

«Pendant la période de garantie, il est judicieux de se rendre chez le concessionnaire. Après cela, les garages indépendants sont souvent moins chers, à qualité comparable.»

(ysc)