Le diesel a augmenté de 11 centimes par litre en une semaine en Suisse, selon le TCS. Ici dans une station à Genève, le 17 septembre. Image: KEYSTONE

Le prix du diesel bat un record absolu en Suisse

C'est un niveau «historique» et une très mauvaise nouvelle pour les automobilistes que vient d'annoncer le TCS ce vendredi: le prix moyen du diesel en Suisse atteint 2.41 francs le litre, dépassant pour la première fois le précédent de 2022.

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Le record de 2022 vient de tomber. Il faut désormais débourser 2,41 francs en moyenne pour un litre de diesel en Suisse, annonce le Touring Club Suisse (TCS) dans un communiqué ce vendredi 18 septembre. C’est un centime de plus que le précédent sommet, atteint au début de la guerre en Ukraine. La hausse est surtout rapide: 11 centimes de plus en une semaine. Pour un plein de 50 litres, la facture s’alourdit ainsi de 5,50 francs.

Et les automobilistes qui roulent à l’essence ne sont pas épargnés. Le sans plomb 95 atteint désormais 2,10 francs le litre en moyenne, soit 5 centimes de plus que la semaine précédente. Son record de 2,31 francs reste toutefois à distance.

Plusieurs explications

Selon le TCS, plusieurs problèmes s’accumulent. La guerre en Iran perturbe les flux pétroliers au Moyen-Orient et met les marchés sous pression. A cela s’ajoutent les conséquences de la guerre en Ukraine: les exportations russes d’essence et de diesel ont fortement diminué, voire cessé, tandis que des infrastructures pétrolières et des raffineries ont été touchées.

Résultat: le diesel est particulièrement recherché sur un marché où l’offre se resserre, explique le club automobile.

Mais les tensions internationales ne suffisent pas à expliquer les prix affichés à la pompe. Acheminer les carburants jusqu’en Suisse coûte aussi beaucoup plus cher. Le faible niveau du Rhin limite depuis plusieurs mois la quantité de marchandises que les péniches peuvent transporter.

Et cela se paie: selon le TCS, acheminer une tonne entre Rotterdam et Bâle coûte désormais plus de 220 francs, contre 22 à 28 francs en temps normal. A lui seul, ce renchérissement du transport ajoute environ 15 centimes au prix du litre de carburant à la pompe, d’après les calculs du TCS.

La raffinerie de Cressier, qui couvre habituellement 30% des besoins du pays en produits pétroliers, a également été mise à l’arrêt pendant quelques jours. Malgré ces difficultés, l’approvisionnement de la Suisse reste assuré, précise le club automobile.

Faire un détour pour payer moins?

Pour payer moins cher, le premier réflexe reste de comparer les stations. Le TCS recommande son radar des prix des carburants, qui recense les tarifs de près de 3800 stations-service en Suisse.Reste à savoir jusqu’où rouler pour économiser quelques centimes.

Le club automobile fournit également un repère: la règle des «trois 5». C'est-à-dire 5 kilomètres supplémentaires pour un prix inférieur d’au moins 5 centimes par litre, à condition de faire un plein d’au moins 50 litres.

La manière de conduire peut aussi faire la différence. Anticiper le trafic et rouler de façon plus souple et régulière permet de réduire la consommation jusqu’à 20%, selon le TCS.

De quoi alléger un peu la facture, alors que les prix restent soumis aux mouvements du pétrole, au taux de change entre le dollar et le franc, aux coûts de raffinage et de transport, ainsi qu’aux taxes. La concurrence entre les stations explique aussi pourquoi un même plein peut coûter sensiblement plus cher d’une adresse à l’autre. (mbr)