Pour ne pas finir dans un lampadaire, il faut respecter le code de la route. Image: police lucerne

Téléphoner, manger, fumer: voici ce qui est vraiment illégal au volant

L'alcool, les médicaments et le téléphone portable sont les trois grands interdits de la conduite automobile. Mais l'utilisation du téléphone portable n'est pas toujours une infraction à la loi, vient de décider le Tribunal fédéral.

Elia Arianna

Nombreux sont ceux qui ont déjà reçu une amende pour une infraction au code de la route. La plupart d'entre eux s'en acquittent sans trop y réfléchir. Cela n'a pas été le cas d'une résidente de Soleure. Elle a porté son amende de 250 francs jusqu'au Tribunal fédéral, où elle a finalement obtenu gain de cause. Ce qui lui était reproché: avoir brièvement consulté son téléphone portable au volant de sa voiture.

Le ministère public soleurois, le tribunal d'instance et la Cour suprême de Soleure ont tous estimé qu'il s'agissait d'un acte punissable. Le Tribunal fédéral a été d'un autre avis. Il a argumenté qu'un bref coup d'œil sur le téléphone portable est acceptable tant que l'on garde une main sur le volant, que l'on ne détourne le regard qu'une ou deux secondes et que l'on continue à garder un œil sur la route. C'est donc comparable à un regard dans le rétroviseur.

Cette décision montre une fois de plus que la limite entre ce qui est permis et ce qui ne l'est pas n'est pas claire. On peut fumer une cigarette ou manger une pomme, mais manger un bretzel ou regarder trop longtemps son GPS est en revanche interdit.

Pour y voir un peu plus clair, nous avons dressé une liste de ce qui est autorisé et de ce qui est interdit:

Actions autorisées

Actions interdites

En bref, voici les points les plus importants: ne jamais retirer les deux mains du volant, ne pas effectuer de tâches complexes en conduisant, et toujours se comporter en fonction de la situation routière. Il est en revanche permis d'effectuer de petites tâches qui ne sont pas complexes.

(Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder)

