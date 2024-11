Une voiture sans plaques flashée deux fois en une minute à Bulle

50% des patates suisses sont jetées: Migros et Coop ne feront rien

Lors d'un premier contrôle de vitesse vers 16h00 dimanche dernier, l’automobiliste circulant sur la route de la Pâla à Bulle a été mesuré à une vitesse de 94 km/h dans une zone limitée à 50 km/h, indique mardi la police cantonale fribourgeoise. Une minute plus tard, la même voiture a été contrôlée à une vitesse de 100 km/h, dans l'autre sens.

Un automobiliste au volant d'une voiture sans plaques d'immatriculation a été flashé deux fois en une minute dimanche après-midi à Bulle (FR). Identifié, le chauffard a vu son véhicule être séquestré et son permis de conduire lui être retiré.

