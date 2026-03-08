Keystone

Voici les résultats pour le Conseil communal de Fribourg

A l'exécutif de la ville, la liste bourgeoise est parvenue à récupérer un deuxième siège.

Plus de «Suisse»

La liste d'entente bourgeoise a reconquis un deuxième siège lors des élections communales dimanche à Fribourg. Les centristes Simon Murith et Isabelle Sob siégeront à l'exécutif, qui reste toutefois à gauche. Pierre-Olivier Nobs (Centre gauche) n'est pas réélu.

👉 Le déroulé de cette journée de votations 👈

Le centre-droit a donc gagné son pari dans le chef-lieu cantonal, pari qui visait à rééquilibrer les forces. Il regagne ainsi le siège perdu il y a cinq par le PLR, au moment du départ d'Antoinette de Weck, un résultat qui avait permis alors à la gauche de détenir quatre des cinq sièges du Conseil communal.

Simon Murith arrive en tête avec 3919 voix. Il devance le sortant PS Elias Moussa (3838), sa collègue de parti Isabelle Sob (3631), la socialiste Marine Jordan (3415) et la sortante verte Mirjam Ballmer (2722). Pierre-Olivier Nobs, conseiller communal depuis 10 ans et qui incarnait le 30 km/h, mord la poussière, avec 2043 voix.

La liste bourgeoise comprenait deux centristes, deux PLR et un UDC, avec les finances publiques et la mobilité comme priorités affichées. L'entente n'a pas manqué de saluer un succès qui doit lui permettre de «confirmer sa place comme force politique centrale dans la gouvernance de la ville», a-t-elle relevé dans un communiqué.

«Le résultat traduit la confiance accordée à une approche fondée sur la responsabilité financière, la cohérence des décisions publiques et une méthode de travail respectueuse de toutes celles et tous ceux qui font vivre Fribourg». Avec Mirjam Ballmer, Marine Jordan et Isabelle Sob, le Conseil communal comptera une majorité de femmes.

Pour rappel, le syndic Thierry Steiert (PS), après 10 ans dans la fonction et 15 ans au sein de l'exécutif, et le vice-syndic Laurent Dietrich (Le Centre) ne se représentaient pas. Le poste de syndic devrait revenir à Elias Moussa, 41 ans, également député, lui qui siège au Conseil communal depuis juillet 2023. (ats)