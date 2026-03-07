Chez certains, l'essence «débloque» des zones du cerveau. montage

Voici pourquoi certaines personnes adorent l'odeur de l'essence

Aimer cette senteur très marquée n'a rien d'anormal. Il faut toutefois garder à l'esprit que cette substance est toxique.

Lena Breuer / watson.de

Les êtres humains devraient avoir le moins de contact possible avec l’essence. Non seulement parce qu’elle s’enflamme facilement, mais aussi parce qu’elle est assez toxique.

Malgré cela, son odeur semble plaire à beaucoup de personnes. Dans un sondage du site allemand YouGov, 34% des personnes interrogées ont indiqué qu’elles aimaient plutôt l’odeur ou qu’elles l’aimaient même beaucoup. À l’inverse, 29% ont déclaré la rejeter complètement.

Pourquoi cette odeur divise-t-elle autant? Et comment se fait-il que des personnes qui devraient plutôt éviter cette substance l’apprécient autant?

On aime 1% de sa composition

L’odeur qui vous monte au nez dans les stations-service provient de l’essence, plus précisément du benzène. L’essence n'en contient toutefois qu’un faible pourcentage. Dans l’Union européenne, sa teneur est strictement limitée à un maximum de 1%.

Si vous appréciez non seulement l’odeur des stations-service, mais aussi celle de la peinture ou des cigarettes, cela peut également être lié au benzène qu’elles contiennent.

Il y a plusieurs théories

La science n’a pas encore clairement établi pourquoi certaines personnes aiment l’odeur de l’essence et du benzène. Deux théories pourraient toutefois expliquer cette préférence.

Lorsqu’il est inhalé, le benzène peut engourdir vos récepteurs nerveux. Dans le cerveau, le centre de la récompense s’active et vous ressentez un bref pic de dopamine. Il est donc possible qu’à strictement parler vous n’aimiez pas vraiment l’odeur de l’essence, mais que vous soyez simplement, pendant un court moment, légèrement grisé.

Elle rappelle de bons souvenirs

Peut-être que vous associez l’odeur de la lavande à des vacances en France ou le parfum des biscuits au temps passé avec votre grand-mère? Nous associons souvent les odeurs à des émotions et à des souvenirs.

Il se peut donc que vous liiez l’odeur des stations-service au souvenir d’expériences positives comme les vacances.

Est-ce toxique?

Les vapeurs d’essence sont toxiques pour l’être humain et ne devraient pas être inhalées. Si votre véhicule sent l’essence, vous ne devriez donc en aucun cas ignorer ce signal. Il est important d’en identifier la cause et, si nécessaire, de se rendre dans un garage.

Dans les stations-service également, il est préférable de fermer les fenêtres et de couper ou de désactiver la ventilation et la climatisation qui amènent l’air extérieur à l’intérieur du véhicule.

Les vapeurs peuvent provoquer des maux de tête, des étourdissements et des nausées. À long terme, elles peuvent aussi entraîner des conséquences plus graves.