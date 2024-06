Voici ce qu'a voté Genève

La population genevoise était appelée aux urnes pour quatre objets cantonaux, en plus des quatre fédéraux. Voici ce que le bout du lac a voté ce dimanche.

Plus de «Suisse»

Résultats des votations fédérales du 9 juin

Initiative d’allègement des primes du PS

Selon les résultats anticipés portant sur près de 95% des votants, Genève accepte l'initiative du PS d'allègement des primes et refuse l'initiative du Centre pour un frein aux coûts. Les Genevois disent «oui» à la loi sur l'électricité.

Initiative du Centre pour un frein aux coûts

Refusée par 62,93% des Genevois, l'initiative voulait que tous les acteurs (cantons, hôpitaux, médecins, caisses maladie et pharma) prennent des mesures pour réduire les coûts dès que la croissance des coûts de la santé est supérieure de plus de 20% en moyenne par an et par personne à celle des salaires et de l'économie.

Combien payez-vous en assurance-maladie? Des Romands répondent Vidéo: watson

Initiative pour interdire la «vaccination obligatoire»

L'initiative «Pour la liberté et l'intégrité physique» lancée par un groupement de citoyens essentiellement alémanique est rejetée par 72,41%.

Loi sur l'électricité

Soutenue par une large alliance, la loi sur l'électricité est acceptée par 75,19% de la population genevoise.

Votations cantonales à Genève

La population genevoise votait sur quatre objets cantonaux ce dimanche:

Interdiction des symboles de haine dans les espaces publics «Une Vie ici, une Voix ici… Renforçons notre démocratie !» Loi modifiant la loi sur l’accueil préscolaire (LAPr) Loi modifiant la loi sur la santé (LS) (K 1 03 – 12530)

Interdiction des symboles de haine dans les espaces publics

Les symboles de haine vont être interdits dans l'espace public à Genève. Selon les résultats basés sur 95% des bulletins rentrés, les votants ont plébiscité dimanche par 84,75% de «oui» le nouvel article constitutionnel ad hoc. Le taux de participation s'est élevé à 42,41%.

Genève devient ainsi le premier canton à inscrire dans sa Constitution l'interdiction d'exhiber ou de porter dans l'espace public des symboles, des emblèmes et d'autres objets de haine, comme la croix gammée nazie. Le nouvel article permet de combler un vide juridique, une telle interdiction n'existant pas encore au niveau fédéral.

A l'exception de l'UDC, tous les partis genevois ont appelé à voter «oui» à cette modification de la Constitution.

Droit de vote des étrangers: «Une Vie ici, une Voix ici…»

Genève refuse d'étendre les droits politiques des étrangers. Selon les premiers résultats, l'initiative «Une vie ici, une voix ici» est rejetée dimanche par 61,19% de «non».

La modification de la Constitution visait à octroyer aux étrangers qui habitent à Genève et vivent depuis au moins huit ans en Suisse des droits politiques complets aux niveaux communal et cantonal. Les étrangers auraient ainsi obtenu le droit d'éligibilité au niveau communal, en plus du droit de vote actuel, ainsi que les droits de vote et d'éligibilité sur le plan cantonal, une première en Suisse.

Loi modifiant la loi sur l’accueil préscolaire (LAPr)

Genève refuse d'assouplir le socle minimal des conditions de travail dans les crèches privées. Selon les résultats anticipés, cette mesure voulue par la droite dans le but de créer davantage de places de crèches a été refusée dimanche par 56,17%.

Cette modification visait à permettre aux crèches privées d'embaucher du personnel en le payant au salaire minimum, alors qu'elles étaient tenues au respect d'une convention collective de travail (CCT), du statut du personnel d'une commune ou, à défaut, aux usages de la branche, plus favorables aux salariés.

Suicide assisté: Loi modifiant la loi sur la santé

Genève va continuer à garantir l'aide au suicide dans les EMS et les institutions de soins. Selon les résultats portant sur près de 95% des votants, une modification de la loi sur la santé qui remettait en question cette possibilité a été refusée dimanche par 76,29%.