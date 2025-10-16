bien ensoleillé11°
Votation

E-ID: après plusieurs recours, le tribunal fédéral devra trancher

E-ID: après plusieurs recours, le tribunal fédéral devra trancher

Le projet d&#039;E-ID a été approuvé de justesse par le peuple suisse fin septembre.(KEYSTONE/Anthony Anex)
Le projet d'E-ID a été approuvé de justesse par le peuple suisse fin septembre.Keystone
Le Tribunal fédéral devrait être saisi des nombreux recours liés à la votation du 28 septembre sur l’identité numérique. Plusieurs citoyens contestent le soutien financier de Swisscom à la campagne pour le «oui», estimant qu’une entreprise majoritairement détenue par la Confédération aurait dû rester neutre.
16.10.2025, 18:0016.10.2025, 18:00

Les nombreux recours contre la votation fédérale du 28 septembre sur l'identité numérique (e-ID) vont occuper le Tribunal fédéral. Le canton de Berne a refusé d'entrer en matière, ne s'estimant pas compétent en la matière. Le canton de Zurich est aussi submergé par les recours.

La Chancellerie d'Etat bernoise a confirmé jeudi à Keystone-ATS que le conseil-exécutif n'entrait pas en matière. Elle confirmait une information révélée par la radio alémanique SRF.

Voici comment l’e-ID va être déployée en Suisse

En terres zurichoises, on ignore encore si le gouvernement va faire remonter les cas directement au Tribunal fédéral. Les autorités cantonales n'y étaient plus joignables en fin d'après-midi.

Le soutien financier de Swisscom à la campagne pour le «oui» est à l'origine des nombreux recours. Avec une courte majorité de 50,39% des voix, le projet d'E-ID a été approuvé de justesse par le peuple suisse. De ce fait, une intervention du Tribunal fédéral (TF) est possible, selon les experts.

La Suisse a voté: les résultats de dimanche dans le détail

La Confédération détient la majorité du capital du principal opérateur de télécommunications. Swisscom est donc considéré comme une entreprise proche de la Confédération. D'après la jurisprudence du TF, les entreprises proches de l'Etat sont «tenues, en principe, à une neutralité politique». (mbr/ats)

Les fauteurs de troubles présents à la manifestation pro-palestinienne non autorisée samedi dans la capitale venaient surtout de Suisse romande. La police a procédé en tout à 536 interpellations.
Un grand nombre d'auteurs de déprédations et de violence contre les policiers lors de la manifestation non autorisée en faveur de la Palestine samedi à Berne venaient de Suisse romande. Et environ la moitié des 536 personnes interpellées pour des contrôles d'identité étaient des femmes.
L’article