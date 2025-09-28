Dimanche, la Suisse votera sur l’introduction de l’identité numérique et sur l’impôt sur les résidences secondaires. Image: keystone

La Suisse vote: les résultats de dimanche dans le détail

Ce dimanche, le peuple s'est prononcé sur deux objets importants. La population de plusieurs cantons était également appelée aux urnes. Tendances, objets, enjeux, on fait le point.

L'impôt sur les résidences secondaires (valeur locative)

De quoi il s'agit

Le Conseil fédéral souhaitait que les personnes qui possèdent un logement et y vivent ne soient plus obligées de déclarer un loyer fictif comme revenu imposable.

En contrepartie, si cette valeur locative était supprimée, un impôt foncier sur les résidences secondaires sera alors introduit au niveau cantonal.



Lors des premiers sondages, la population suisse semblait favorable à l’adoption de l’impôt sur les résidences secondaires. L'écart s'est réduit pour arriver à ce résultat:

L'e-ID

De quoi il s'agit

Le Conseil fédéral souhaitait mettre en place une carte d’identité numérique gérée par un organisme étatique. Cette e-ID permettrait aux utilisateurs de s’identifier aussi bien auprès des autorités que lors d’achats en ligne.



La Confédération gérerait, elle-même la technologie nécessaire à cette identité numérique, qui sera pour l’instant facultative. Voici le résultat:

Le projet avait été rejeté par le peuple lors de la première votation sur l’identité numérique, en mai 2021. Les opposants dénonçaient alors le fait qu’elle serait délivrée par des prestataires privés.

Les objets cantonaux

Genève

Les Genevois se rendaient aux unes pour sept objets cantonaux.

Genève votait pour instaurer une immunité pour les policiers: ils ont rejeté dimanche cette initiative de l'UDC «Oui, je protège la police qui me protège». Ce texte, qui voulait octroyer une immunité relative aux membres des forces de l'ordre, n'était soutenu que par le MCG.

Genève votait pour favoriser la construction de logements en coopérative. Concrètement, l'initiative voulait que 10% du parc de logements du canton soit détenu par des coopératives, afin de lutter contre la spéculation immobilière, les hausses de loyer et la pénurie de logements.​

L'initiative «pour un canton qui marche» demandait la création d’axes forts piétons dans les parties denses du canton, plus de zones piétonnes ou à priorité piétonne en Ville de Genève et dans les autres communes genevoises, ainsi que des accès facilités aux gares et interfaces de transports publics pour les personnes se déplaçant à pied. Cette initiative se voit opposer un contre-projet.

Genève votait aussi une loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat. Elle veut limiter les dépenses de l'Etat en fonction du développement démographique. Concrètement, en cas de budget déficitaire, les charges de fonctionnement de l’Etat ne devraient pas augmenter plus que la croissance de la population.

Dans la même veine, le dernier objet demandait de limiter le nombre de fonctionnaires au développement démographique.



Enfin, la population genevoise est appelée à voter pour le premier tour d'une élection complémentaire au Conseil d'Etat, suite à la démission d'Antonio Hodgers. 10 candidats sont en lice.

Fribourg

Les Fribourgeois se prononçaient sur la protection du lac de Gruyère. L’initiative propose de classer le lac et ses rives comme patrimoine naturel cantonal.



Ils votaient également sur la construction d’une nouvelle prison. Le projet prévoit de remplacer l’établissement actuel par un nouveau bâtiment sur le même site, afin d’améliorer la sécurité et les conditions de détention.

Vaud

Dans le canton de Vaud, trois propositions étaient soumises au vote. La première visait à inscrire dans la loi la protection de la colline du Mormont et de ses environs, avec un contre-projet en parallèle.

La deuxième concernait la répartition des sièges au Grand Conseil après les élections.

La troisième demandait si les étrangers pourront, à l’avenir, participer activement et passivement aux scrutins communaux. Sont concernées les personnes au bénéfice d’un permis de séjour durable (permis B ou C) après cinq ans de résidence ininterrompus en Suisse, dont trois ans dans le canton de Vaud.

Appenzell Rhodes-Extérieures

Les électeurs se prononçaient sur l’initiative pour la protection de l’enfance. Celle-ci prévoyait que des mesures de protection sanitaire, pour les enfants et les adolescents, ne pourront être imposées qu’avec l’accord des parents ou des représentants légaux.

Bâle-Ville

A Bâle-Ville, les citoyens votaient sur l’initiative Zämme in Europa (ensemble en Europe), qui demande que le canton s’engage en faveur de relations positives et stables entre la Suisse, l’Union européenne et les pays voisins.

Berne

L’initiative bernoise sur les loyers prévoyait que les nouveaux locataires soient informés du loyer payé par leurs prédécesseurs. L’objectif est de repérer et d’éviter les hausses de loyers jugées injustifiées.

Schwyz

Pour rendre la profession d’enseignant plus attractive, le canton de Schwyz prévoyait une augmentation modérée des salaires d’entrée, et l’allongement du délai de résiliation des contrats de quatre à six mois.

Soleure

Trois objets étaient soumis au vote dans le canton de Soleure. Le premier concerne l’introduction de bons de garde d’enfants, qui permettront aux parents de bénéficier d’une réduction des frais de garde. Le deuxième portait sur l’élaboration d’un plan de protection contre les crues de la Dünnern. Le troisième porte sur le financement de l’extension de la gare de Soleure Sud.

Tessin

Au Tessin, les électeurs votaient sur une initiative visant à accorder une réduction de primes d’assurance maladie à toutes les personnes qui consacrent plus de 10% de leur revenu disponible à cette dépense. Une autre initiative proposait d’autoriser les résidents à déduire une part plus importante de leurs frais d’assurance de leurs impôts.

Thurgovie

Dans le canton de Thurgovie, la modification de la loi sur les jours de repos était à l’ordre du jour. Elle permettait à l’avenir la tenue de manifestations culturelles et sportives en intérieur rassemblant moins de 500 personnes, même les jours fériés importants.

Zurich

Le canton de Zurich se prononçait une nouvelle fois sur la loi sur l’énergie. Le Grand Conseil a modifié le projet en un point. L’objectif restait d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2040, ou au plus tard d’ici 2050.

