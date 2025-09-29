L’e-ID pourra être utilisée pour contrôler son âge ou sa signature. Image: keystone

Voici comment l’e-ID va être déployée en Suisse

Elle a été acceptée sur le fil, mais elle sera bien là. On vous explique quand et comment l'e-ID, l'identité numérique, sera mise en place en Suisse.

Le peuple suisse a accepté de justesse dimanche la nouvelle loi sur l’identité numérique. L'e-ID va donc pouvoir être mise en œuvre et voici ce qui est prévu maintenant.

Quand sera-t-elle disponible?

Avant même la votation, la Confédération avait indiqué vouloir introduire l’e-ID en 2026 si le projet était accepté. Cela ne devrait toutefois pas arriver avant l’été prochain.

Où pourra-t-on utiliser l'e-ID?

La carte d’identité numérique a pour but de simplifier la vie quotidienne des gens. L'e-ID permettra par exemple d’ouvrir un compte bancaire ou de souscrire un abonnement mobile.

Le permis de conduire pourra aussi être consulté sur son téléphone. Vous pourrez également accéder à votre titre de transport sur votre téléphone portable, un projet pilote est en cours depuis 2024.

Pour les sorties, l’e-ID facilitera le contrôle de l’âge en présentant un QR code à l’entrée d’une boîte de nuit ou d'un bar. Elle permettra aussi de commander de l’alcool sur les boutiques en ligne, par exemple.

Pour les initiatives, les collectes de signatures pourront également se faire de manière numérique. L'e-ID doit également simplifier des démarches administratives, comme demander un extrait de casier judiciaire ou pour créer une entreprise.

Comment fonctionne l'e-ID

La carte d’identité électronique sera accessible via une application appelée Swiyu. Elle pourra y être commandée gratuitement. D’autres documents y seront également disponibles, comme le dossier électronique du patient ou les diplômes. Swiyu sera donc un vrai portefeuille numérique.

Pour obtenir l’e-ID, il faudra scanner son document d’identité actuel et fournir un selfie. L’Office fédéral de la police vérifiera alors ces données. Toute personne en Suisse disposant d’une carte d’identité, d’un passeport ou d’un titre de séjour délivré en Suisse pourra demander une identité numérique.

Les Suisses de l’étranger pourront eux aussi commander une e-ID, comme ils le font déjà pour un nouveau passeport ou une nouvelle carte d’identité via internet.

La sécurité de l'e-ID

La Confédération dit vouloir mettre à disposition une application sécurisée. Les autorités et les entreprises ne pourront consulter et y stocker que les données réellement nécessaires à l'identification.

D'après ce qui sera stocké, il ne sera pas possible de faire des déductions sur une personne et son comportement. En parallèle, l’application doit aussi indiquer aux utilisateurs la fiabilité des entreprises.

Les données seront stockées de façon décentralisée. En cas de perte du téléphone, une nouvelle e-ID devra être demandée. Les personnes ou organisations autorisées à consulter certaines de leurs données pourront être déterminées par le détenteur.

Où trouver l'appli Swiyu

Sur l'Apple store et Google Play. La Confédération explique également que pour les utilisateurs d'Android qui ne souhaitent pas passer par l'Apple store, un lien de téléchargement sera mis à disposition.

Traduit de l'allemand par Joel Espi