Votation

Votes électroniques menacés d'invalidation à Bâle-Ville

Une personne passe devant les affiches des partis politiques et des associations donnant leurs mots d&#039;ordre pour les votations cantonale et federale du dimanche 8 mars, ce mercredi 19 fevrier 202 ...
Une erreur technique va, sans doute, entraîner l'invalidation de votes électroniques pour les scrutins du 8 mars à Bâle-Ville. À ce stade, 1800 voix ont été déposées dans l'urne électronique, soit 3,4% de l'ensemble des votes.
06.03.2026, 17:5406.03.2026, 17:54

Plus de 10'000 Suisses de l'étranger sont concernés potentiellement, ainsi que 30 citoyens en situation de handicap, indique vendredi la Chancellerie d'Etat du canton.

Les personnes qui souhaitaient voter de manière électronique à Bâle-Ville sont appelées à le faire sur papier et à glisser leurs votes dans la boîte à lettres ad hoc de l'Hôtel de Ville ou à se rendre à leur bureau de vote dimanche.

En cause: les clés d'accès USB à l'urne

L'utilisation des clés USB permettant de décrypter l'urne électronique est à l'origine du problème. Rien n'indique un lien avec le système de vote électronique de La Poste ni une manipulation d'un tiers, souligne la Chancellerie d'Etat toutefois.

Les autorités du canton «regrettent» l'incident. Le canton est à pied d'oeuvre pour tenter d'accéder à l'urne électronique avec l'aide de La Poste, sans grand espoir d'y parvenir à temps. Il s'agira ensuite d'analyser «soigneusement» la cause du problème «afin d'éviter de nouvelles erreurs de ce genre à l'avenir».

Impact sur les objets fédéraux?

Les mesures prises par le canton permettent de garantir l'intégrité du scrutin, écrit la Chancellerie fédérale qui cite son homologue de Bâle-Ville. Les éventuelles conséquences de cet incident sur les objets fédéraux ne pourront être évaluées qu’après la publication des résultats provisoires, ajoute-t-elle.

Lors des scrutins qui sont dépouillés d'ici à dimanche après-midi, les citoyens de Bâle-Ville se prononcent uniquement sur des objets fédéraux. Aucune votation cantonale n'est agendée ce week-end. (sda/ats)

