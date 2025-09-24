faible pluie11°
e-ID: Nicolas Rimoldi dénonce un «don illégal» de Swisscom

Nicolas Rimoldi, Praesident von der Bewegung Mass-Voll und weitere Personen verschiedener Gruppierungen reichen ueber 20 000 Unterschriften fuer das E-ID Referendum ein, am Dienstag, 22. April 2025, i ...
Nicolas Rimoldi est le président du mouvement complotiste alémanique Mass-Voll.Keystone

Chef d'un mouvement complotiste, il dénonce un «don illégal» de Swisscom

Nicolas Rimoldi, leader de Mass-Voll, a déposé un recours contre la votation sur l'identité électronique en raison d'un don important de Swisscom à un comité favorable au projet.
24.09.2025, 10:0124.09.2025, 10:01

Le président de mouvement complotiste alémanique Mass-Voll, Nicolas Rimoldi, a déposé un recours auprès du Conseil d'Etat zurichois contre la votation de dimanche sur l'identité numérique. Il demande le report du scrutin en raison d'un don «illégal» de Swisscom à un comité favorable à l'e-ID.

Dans son recours déposé mardi, Rimoldi accuse l'entreprise d'avoir versé 30 000 francs au comité économique pour l'e-ID suisse, un don qu'il juge «totalement inadmissible». Selon lui, cette contribution constitue une violation de la liberté de vote et il pourrait avoir une influence décisive sur l'issue du scrutin.

Ingérence inadmissible

Le dirigeant de Mass-Voll se demande également si Swisscom a le droit d'intervenir dans la campagne de votation sur un objet qui le concerne directement. Le recours souligne en outre que le géant bleu a versé le double du seuil de 15 000 francs à partir duquel les donations doivent être déclarées lors de campagnes de votation.

L’e-ID, atout suisse ou enfer soviétique? On vote bientôt

Outre Nicolas Rimoldi, le comité «Non à la loi sur l’e-ID» a également déposé une plainte concernant le vote à venir, lundi déjà. Le comité s’oppose lui aussi à ce qu’il considère comme une ingérence inadmissible de Swisscom.

Cette contribution avait été révélée dimanche par la NZZ am Sonntag. L'hebdomadaire zurichois se référait à la plateforme «Financement des campagnes» du Contrôle fédéral des finances (CDF). Mass-Voll fait partie des organisations qui ont récolté des signatures contre le projet d'identité numérique. (jzs/ats)

