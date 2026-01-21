brouillard-5°
Les Suisses favorables à une réduction de la redevance SSR

Initiative «200 francs ça suffit». Une nouvelle votation sur la redevance radio/TV aura bien lieu. L&#039;initiative SSR «200 francs, ça suffit !» a été déposée jeudi à la Chancellerie fédérale.
50% des votants se disent favorables à une réduction à 200 francs de la redevance.Keystone

Les Suisses favorables à une réduction de la redevance SSR

Selon un récent sondage, une légère majorité de votants se montre favorable à l'initiative «200 francs, ça suffit». Le texte sur l'imposition individuelle et ceux sur l'argent liquide devraient aussi passer.
21.01.2026, 06:0021.01.2026, 06:10

Les Suisses semblent favorables à une réduction de moitié de la redevance SSR, selon un sondage avant les votations du 8 mars. Ils diraient aussi oui à l'imposition individuelle et aux deux textes sur l'argent liquide alors que le fond pour le climat serait rejeté.

Selon un sondage publié mercredi par 20 Minuten et Tamedia, 50% des votants se disent favorables à une réduction à 200 francs de la redevance, alors que 48% s'y opposent.

Pourquoi l'UDC ne met pas le paquet pour «200 francs, ça suffit»

L'introduction de l'imposition individuelle est actuellement soutenue par une nette majorité des électeurs (64 %), tandis que l'initiative sur l'argent liquide est soutenue par 62% des votants. Ces derniers sont aussi favorables au contre-projet du texte (58%).

Enfin, l'initiative sur le fonds pour le climat est clairement rejetée avec 59% de voix défavorables.

Le sondage a été réalisé les 14 et 15 janvier par l'institut Leewas. Les résultats sont basés sur 16'198 réponses des participants au sondage (12'088 en Suisse alémanique, 3759 en Suisse romande et 351 au Tessin). (jzs/ats)

