averses éparses
DE | FR
burger
Suisse
Votation

Voici comment les Suisses voteraient sur ces deux initiatives

Voici comment les Suisses voteraient sur ces deux initiatives

Confirmant un premier sondage il y a 10 jours, l'enquête de la SSR fait état d'intentions de vote clairement contre «l'initiative pour l'avenir» qui veut imposer les successions sur les grandes fortunes. Celle sur le service citoyen enregistre des avis partagés.
24.10.2025, 06:0024.10.2025, 06:10

Les ordres de grandeur des résultats si le scrutin avait eu lieu le 10 octobre confirment ceux du premier sondage réalisé par Tamedia et 20 Minutes: une égalité presque parfaite pour initiative service citoyen pour tous (48% de oui, 46% de non).

Et un rejet à près de deux contre un du texte des Jeunes socialistes visant à instaurer un impôt de 50% sur les successions pour les fortunes supérieures à 50 millions de francs en faveur de la protection du climat.

Le Conseil fédéral craint que cette initiative fasse fuir les riches

Il s'agit là d'un instantané pris à environ sept semaines du 30 novembre, et non pas d'un pronostic, écrit vendredi l'institut gsf.bern.

L'étude décrit la situation de départ, en début de phase de la campagne principale. Et de préciser que dans cette phase précoce, la formation de l'opinion se présente à des stades différemment avancés. (sda/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Cette Suissesse raconte comment elle s'est «noyée» dans ses dettes
6
Cette Suissesse raconte comment elle s'est «noyée» dans ses dettes
de Vera Leuenberger
«Il faut ficher les antifas comme les hooligans»
17
«Il faut ficher les antifas comme les hooligans»
de Antoine Menusier
Cette enseignante suisse dépense des milliers de francs pour travailler
5
Cette enseignante suisse dépense des milliers de francs pour travailler
de Julian Spörri
Milliardaire, suisse et antifa présumé, il est dans le viseur de Trump
Milliardaire, suisse et antifa présumé, il est dans le viseur de Trump
de Renzo Ruf, Washington
Record de vols de drones signalés en Suisse: voici ce que prépare l'armée
Record de vols de drones signalés en Suisse: voici ce que prépare l'armée
de Othmar von Matt
Elle sait comment éliminer les «tueurs silencieux» de l'eau en Suisse
Elle sait comment éliminer les «tueurs silencieux» de l'eau en Suisse
de Sermîn Faki

Des photos vintage de passages piétons en Suisse:

1 / 10
Des photos vintage de passages piétons en Suisse:
«Oups, c'était limite!» - Photo prise en mai 1957 à Zurich, où un homme est presque renversé par une voiture.
source: photopress-archiv / bischof
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Pourquoi le chômage sera coupé en Suisse à Noël
2
La Poste et Coop s’invitent dans le marché des caisses maladie
3
Un concurrent de Marco Odermatt frise la correctionnelle
Les résultats d'Holcim stagnent au troisième trimestre
Le groupe zougois Holcim continue de profiter d'une demande soutenue pour ses produits estampillés «durables», mais ses recettes de reculer. La rentabilité a fait du surplace, ce qui n'a pas empêché la direction de confirmer sa feuille de route.
Les revenus ont atteint 4,04 milliards de francs, en recul de 2,5% sur un an, rapporte vendredi le géant des matériaux de construction. En monnaies locales, une progression de 4,9% est constatée. La croissance organique s'est fixée à 4,5%.
L’article