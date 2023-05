Le courrier est signé par le «Comité pour le sauvetage de la place industrielle suisse». L'UDC ne participe pas financièrement à ces envois, mais le contenu a été convenu avec le parti. Image: keystone / dr

Des proches de l'UDC inondent nos boîtes aux lettres de fake news

Un comité anonyme fait campagne contre la votation du 18 juin pour la loi sur le climat. Les arguments figurant sur une lettre envoyée dans toute la Suisse sont populistes, voire carrément mensongers. La piste des responsables mène aux cercles de l'UDC. Des politiciens et l'EPFL démentent les affirmations de la missive.

Team watson Suivez-moi

Plus de «Suisse»

Ces derniers jours, dans votre boîte aux lettres, vous êtes très certainement tombé sur un courrier vous invitant à glisser un «non» dans l'urne lors de la votation du 18 juin sur la loi sur le climat.

A première vue, tout porte à croire qu'il s'agit d'une lettre ordinaire. Mais si l'on examine de plus près les arguments mis en avant, on tombe des nues. Il s'agit de plusieurs affirmations douteuses et non étayées, dont certaines présentent une proximité indéniable avec les récits conspirationnistes.

Lettre que voici 👇🏽

Cette lettre a été distribuée à large échelle dans les boîtes aux lettres suisses. image: twitter

On peut y lire que la loi sur la protection du climat est en réalité une «loi d'appauvrissement et d'interdiction», que des milliers de personnes perdraient leur emploi en cas d'acceptation, qu'il y aurait des risques de coupures de courant et que la population devrait se préparer à avoir froid en hiver.

A l'origine de la loi, toujours selon la missive, des «milliardaires américains» qui influenceraient l'économie, la politique et la science uniquement pour servir leurs propres intérêts.

Les auteurs de la lettre anonyme vont encore plus loin. Ils nient le fait que le changement climatique soit d'origine humaine et affirment que le réchauffement de la planète ne constitue absolument pas une menace.

«Le réchauffement (...) favorise la croissance des plantes et la production de nourriture. Il ne constitue pas du tout une menace. Le CO2 est le principal facteur de croissance des plantes» Le courrier envoyé par le «Comité pour le sauvetage de la place industrielle suisse».

Le courrier est signé par le «Comité pour le sauvetage de la place industrielle suisse». Sur le site web de l'organisation, difficile d'en apprendre davantage sur ses membres. On y trouve seulement une adresse e-mail, un numéro de compte bancaire pour y faire des dons et un code postal, celui de la commune de Stäfa, dans le canton de Zurich.

Ce n'est pas la première fois que le comité se manifeste, comme le rappelle le Tagesanzeiger. Il avait déjà été actif lors de précédentes campagnes de votation, comme au temps de l'initiative sur la responsabilité des multinationales.

A l'époque, on avait appris que Kurt Zollinger, ancien président de l'UDC de Stäfa, était à la manœuvre. Cette fois-ci encore, le politicien ne nie pas sa participation à l'envoi massif de courrier. Mais selon le Tages-Anzeiger, il y a «plusieurs forces motrices».

Kurt Zollinger ne veut pas révéler qui soutient financièrement la campagne d'envois des missives, mais selon le Tages-Anzeiger, en comptant les frais postaux ainsi que l'impression, elle devrait coûter environ un million de francs. Selon Kurt Zollinger, l'UDC ne participe pas financièrement, mais le contenu a été convenu avec le parti. L'argumentaire officiel de l'UDC pour la votation ne mentionne ni les conséquences prétendument positives du changement climatique, ni le prétendu complot des milliardaires américains.

L' EPFL contre-attaque

L'École polytechnique fédérale de Lausanne n'a pas du tout apprécié la lettre, dans laquelle on peut lire que l'EPFL s'attend à des coûts de 400 milliards de francs si la loi sur la protection du climat est acceptée.

«Sorties de leur contexte, ces informations perdent leur caractère scientifique et ne contribuent en aucune manière à la formation de l'opinion publique» L'École polytechnique fédérale de Lausanne.

Interrogée par watson, Corinne Feuz, porte-parole de la haute école, déclare: «L'EPFL salue le fait que le travail de ses scientifiques serve à éclairer le débat public. Elle regrette cependant que, dans plusieurs cas récents, certains acteurs ne retiennent qu'un chiffre ou un aspect d'une recherche, sans se soucier ni de l'argumentation sur laquelle elle repose, ni de son utilité dans une démonstration scientifique.»

«Dans son étude Future Swiss Energy Economy, le professeur Andreas Züttel établit plusieurs scénarios afin de chiffrer les coûts de différentes options de changement énergétique [...]. Pour sa campagne, l'UDC a choisi le scénario le plus coûteux - et le moins réaliste - dans lequel la Suisse produirait elle-même toute son énergie (notamment par la production de carburants synthétiques). Un scénario purement théorique, que l'auteur de l'étude lui-même exclut, mais qui a son utilité dans le cadre de sa démonstration scientifique.» Corinne Feuz, porte-parole de l'École polytechnique fédérale de Lausanne.

La Poste ne vérifie pas les contenus Est-il légal d'envoyer des informations allant à l'encontre des faits pendant une campagne de votation? La réponse est oui. Sur le site Internet de la Confédération ch.ch, on peut lire que «bien des choses sont permises durant les campagnes électorales». Il est précisé qu'«il n'est pas absolument interdit de divulguer délibérément de fausses informations (fake news)».

Et la Poste? Ne doit-elle pas vérifier si elle distribue des fake news? Interrogée par watson, la porte-parole de la Poste, Jacqueline Bühlmann, répond:

«La Poste distribue des envois sur mandat et ne doit ni ne peut vérifier si les mandants violent ou non le cadre légal en vigueur. En d'autres termes, c'est au mandant de s'assurer que ses envois ne violent aucune disposition légale. La Poste ne vérifie pas si le contenu des envois déposés est conforme au droit. Elle n'est ni en mesure ni obligée de le faire.» Jacqueline Bühlmann, porte-parole de la Poste.

Pour cette réglementation, la Poste s'appuie sur les principes de la Commission suisse pour la Loyauté, qui ont été convenus et acceptés avec la protection des consommateurs.

Les politiques réagissent

La lettre a provoqué des réactions du côté des politiques. Interrogée par watson, la conseillère nationale Vert'libérale Barbara Schaffner, du comité du «Oui à la protection du climat» a tenu à rectifier les affirmations contenues dans la missive:

«Cette lettre propage anonymement des théories du complot qui ne correspondent ni à l'état actuel de la science ni au contenu de la loi sur la protection du climat.» Barbara Schaffner, conseillère nationale Vert'libérale.

Sur Twitter, le député neuchâtelois socialiste Hugo Clémence a répondu au «Comité pour le sauvetage de la place industrielle suisse», lui aussi dans une lettre:

«... c'est le négationnisme et le complotisme qui vous tiennent lieu de style et d'argument. Remettre en cause l'impact des activités humaines sur notre planète, en attribuer le réchauffement à des milliardaires américains et ignorer sciemment les travaux des scientifiques les plus éminents n'est pas seulement une aberration. C'est également irresponsable.» Hugo Clémence, député neuchâtelois socialiste.

La conseillère nationale et coprésidente du Parti socialiste Mattea Meyer a elle aussi réagi:

«Les opposants manquent manifestement d'arguments, car la loi sur la protection du climat soulage financièrement les personnes qui remplacent leurs anciens chauffages au fioul et au gaz. C'est pourquoi ils recourent à des moyens toujours plus criants et à des fake news.» Mattea Meyer, conseillère nationale et coprésidente du Parti socialiste.

La campagne de votation sur la loi sur la protection du climat s'intensifie, les arguments deviennent plus polémiques. L'association des locataires s'est récemment opposée à l'UDC, car le parti suggère que l'association des locataires recommande le «non», alors qu'en réalité, elle est clairement favorable à l'adoption de la loi.

Adapté et complété de l'allemand par Margaux Habert

Des images des inondations qui ont frappé le nord de l'Italie: