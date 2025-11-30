Les votes de dimanche entrent dans un top 10 des pires échecs
Les deux initiatives fédérales votées ce dimanche se sont pris une claque. C'est le minimum quand on voit le résultat en pourcentage et la carte des communes ou cantons: du rouge, du rouge foncé et du rouge très foncé.
Résultat des votes
Dépouillés: 26/26 | Etat: 16:06 h
Initiative service citoyen
Etat: Résultats
15,9% Oui
84,1% Non
0 cantons
23 cantons
Gemeinde
234/325
Initiative pour l’avenir
Etat: Résultats
21,7% Oui
78,3% Non
0 cantons
23 cantons
Gemeinde
234/325
Si les sondages «pré-vote» relatifs à l'initiative «Service citoyen » et celle des Jeunes socialistes prévoyaient déjà une défaite claire des initiants, les résultats montrent qu'elles se sont, en effet, fait balayer: aucun canton n'a accepté l'une ou l'autre initiative. Les résultats frôlent ou dépassent les 80% de «non». Un résultat rare en votation. Rare, mais pas inédit, comme on peut le voir avec les deux graphiques ci-dessous:
L'initiative Service citoyen, qui voulait astreindre l'ensemble des citoyens, femmes comprises, à un service public (militaire ou civil), n'a conquis qu'une quinzaine de pourcents des Suisses. Ce résultat place l'initiative soutenue par les Verts'libéraux à la deuxième place des votations les plus refusées de ces 25 dernières années.
De son côté, l'initiative des Jeunes Socialistes, qui voulait instaurer une taxe de 50% sur la part supplémentaire des héritages et donations supérieurs à 50 millions de francs, fait un peu mieux, mais figure aussi dans le top 10 des initiatives les plus rejetées.
(hun)