Plus de 4000 Suisses bloqués par la guerre en Iran

epa12786973 Passengers look on at the flight information board at the Departure Terminal of the Suvarnabhumi International Airport in Samut Prakan province, Thailand, 01 March 2026. Suvarnabhumi Airpo ...
Plus de 4000 touristes suisses sont coincés après la fermeture des espaces aériens (image d'archives).Image: EPA

Ce que l'on sait des Suisses bloqués par la guerre

Le Département fédéral des affaires étrangères fait le point sur les touristes suisses coincés au Moyen-Orient. Leur rapatriement est pour l'heure impossible, souligne-t-il.
02.03.2026, 13:0802.03.2026, 13:08

Plus de 4000 touristes suisses sont bloqués dans la région du Moyen-Orient après l'opération militaire américaine en Iran. Le DFAE dit ne pas avoir connaissance de victimes suisses.

«Nous n'avons pas connaissance d'un ou une Suisse frappé ou blessé», a déclaré lundi devant la presse Marianne Jenni, directrice de la Direction consulaire du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Ces Suisses coincés à Dubaï racontent leur enfer

Son service travaille pour soutenir les citoyens suisses se trouvant dans la région, a-t-elle ajouté. Plus de 4000 touristes helvétiques sont actuellement coincés en raison de la fermeture de l'espace aérien.

Il n'existe actuellement pas de solution pour rapatrier ces personnes, a déclaré Jenni. Le DFAE est en contact avec Swiss pour en préparer une. Plus de 1000 personnes ont contacté la helpline mise en place par le DFAE depuis l'embrasement de la situation au Moyen-Orient samedi. (jzs/ats)

Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
Ces Suisses coincés à Dubaï racontent leur enfer
Après une nuit d'angoisse, les touristes suisses qui se trouvent dans l'émirat sont livrés à leur sort. Témoignages.
L’escalade militaire qui ravage le Moyen-Orient depuis samedi a touché Dubaï. Alors que le trafic aérien dans la région s’est en grande partie arrêté, et que des milliers de vols ont été annulés, des voyageurs suisses se retrouvent eux aussi bloqués aux Émirats arabes unis.
