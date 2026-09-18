Pour Vincent Ducrot, il ne faut pas toucher aux tarifs des billets sur l'Arc lémanique. Keystone

Le patron des CFF ne veut pas entendre parler de cette proposition

Une nouvelle perturbation a touché la ligne Genève-Lausanne jeudi soir. L'occasion de demander que les billets coûtent moins chers sur cette ligne saturée. La réponse de Vincent Ducrot est claire.

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Les CFF n'envisagent pas de baisser les prix des billets sur la ligne Genève-Lausanne, touchée par une importante perturbation jeudi soir dans la zone de Renens (VD). Le système légal de remboursement en cas de retard est suffisant, a indiqué vendredi le directeur de l'entreprise Vincent Ducrot au 19:30 de la RTS.

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Face aux critiques concernant les perturbations sur la ligne Genève-Lausanne, Vincent Ducrot a exclu toute baisse de prix. Il a rappelé que la loi prévoit un remboursement de 25% du prix du billet pour un retard de plus d'une heure, et de 50% après deux heures.

Près de 800 perturbations impactent chaque jour la clientèle sur le réseau ferroviaire suisse, a expliqué M-Ducrot. Depuis le début de l'année, douze interruptions ont touché le tronçon Genève-Lausanne, emprunté chaque jour par 150 000 personnes. Neuf d'entre elles étaient dues à des causes externes, a précisé Vincent Ducrot.

Jeudi soir par exemple, un oiseau a provoqué un court-circuit majeur qui a provoqué un incendie. Les bus de remplacement n'ont pas pu arriver à cause de la fermeture de l'autoroute, elle aussi touchée par l'incendie. Le directeur a présenté ses excuses aux usagers, tout en concédant que l'information aux voyageurs devait être améliorée.

Il a défendu le bilan global des CFF, soulignant la complexité du réseau et la ponctualité des trains. «Il faut aussi être conscient de la qualité du service», a ajouté le directeur.

Concernant la nouvelle ligne prévue entre Genève et Lausanne pour désengorger l'axe, Vincent Ducrot a indiqué que le projet avançait normalement. Le premier tronçon n'est toutefois pas attendu avant 2043, en raison de la complexité et de la durée des procédures. (ats)