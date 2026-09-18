Le patron des CFF ne veut pas entendre parler de cette proposition
Les CFF n'envisagent pas de baisser les prix des billets sur la ligne Genève-Lausanne, touchée par une importante perturbation jeudi soir dans la zone de Renens (VD). Le système légal de remboursement en cas de retard est suffisant, a indiqué vendredi le directeur de l'entreprise Vincent Ducrot au 19:30 de la RTS.
Face aux critiques concernant les perturbations sur la ligne Genève-Lausanne, Vincent Ducrot a exclu toute baisse de prix. Il a rappelé que la loi prévoit un remboursement de 25% du prix du billet pour un retard de plus d'une heure, et de 50% après deux heures.
Près de 800 perturbations impactent chaque jour la clientèle sur le réseau ferroviaire suisse, a expliqué M-Ducrot. Depuis le début de l'année, douze interruptions ont touché le tronçon Genève-Lausanne, emprunté chaque jour par 150 000 personnes. Neuf d'entre elles étaient dues à des causes externes, a précisé Vincent Ducrot.
Jeudi soir par exemple, un oiseau a provoqué un court-circuit majeur qui a provoqué un incendie. Les bus de remplacement n'ont pas pu arriver à cause de la fermeture de l'autoroute, elle aussi touchée par l'incendie. Le directeur a présenté ses excuses aux usagers, tout en concédant que l'information aux voyageurs devait être améliorée.
Il a défendu le bilan global des CFF, soulignant la complexité du réseau et la ponctualité des trains. «Il faut aussi être conscient de la qualité du service», a ajouté le directeur.
Concernant la nouvelle ligne prévue entre Genève et Lausanne pour désengorger l'axe, Vincent Ducrot a indiqué que le projet avançait normalement. Le premier tronçon n'est toutefois pas attendu avant 2043, en raison de la complexité et de la durée des procédures. (ats)