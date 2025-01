Le WEF va mobiliser toutes les polices et pléthore de militaires

Les Forces aériennes garantissent la souveraineté de l'espace aérien dans la zone au-dessus de Davos. Elles coopèrent avec les forces aériennes d'Autriche et d'Italie. Des médecins de l'armée participent aussi aux missions de sauvetage. Le transport des personnes protégées par le droit international public s'effectue dans la mesure du possible par voie aérienne.

L'armée intervient en service d'appui, a expliqué le divisionnaire Maurizio Dattrino. Environ la moitié des militaires engagés assure des tâches décentralisées dans tout le pays. «L'armée soutient la police dans la protection de l'infrastructure», fournit un soutien logistique et effectue des transports aériens, a précisé le divisionnaire.

La protection des personnes protégées par le droit international public est une priorité. Une centaine de ces personnalités ayant besoin d'une protection spéciale sont attendues au WEF cette année. «Nous garantissons la protection de toutes les personnes présentes» et protéger le WEF est «la grande mission par excellence», selon Walter Schlegel.

Parmi les tâches de la police figure la garantie de la sécurité de la population, des invités et des bâtiments. Les forces de police veillent également à ce que les manifestations et l'expression des opinions puissent avoir lieu.

La menace sécuritaire est globalement élevée en raison des guerres en Ukraine et au Proche-Orient, des développements en Syrie et des attentats en Allemagne, a expliqué Walter Schlegel. Les cyberdélits contribuent aussi à une hausse des menaces. Actuellement, la situation à Davos est calme.

Les forces de sécurité ont constamment développé et adapté le dispositif au fil des ans. «Nous sommes également équipés pour faire face à des scénarios d'attentats plus importants», a assuré Walter Schlegel.

Trump et Zelensky interviendront en Suisse en 2025

«Nous avons un dispositif robuste avec une présence importante et visible des forces de sécurité», a déclaré vendredi Walter Schlegel, commandant de la police cantonale des Grisons et responsable des opérations, lors d'une conférence de presse à Davos. La sécurité du WEF est une tâche qui concerne toute la Suisse, a-t-il souligné.

Le WEF de Davos se tiendra dans un contexte sécuritaire mondial des plus tendus.

