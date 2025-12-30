en partie ensoleillé-2°
WEF Davos :la tuerie de Sydney a des effets en Suisse

Special police is on guard on the roof of the congress hotel during the 55th annual meeting of the World Economic Forum, WEF, in Davos, Switzerland, Thursday, January 23, 2025. (KEYSTONE/Michael Buhol ...
A Davos, la situation en matière de sécurité lors du WEF est évaluée en permanence (image d'archives).Keystone

La tuerie de Sydney a des effets en Suisse

Après l'attentat de Bondi Beach, en Australie, le WEF renforce les mesures de sécurité à Davos. Le chef de la police cantonale des Grisons évoque son dispositif.
30.12.2025, 07:2330.12.2025, 07:23

L'attaque terroriste de Sydney, en Australie, a conforté les forces de sécurité du Forum économique mondial de Davos dans leurs prises de mesures. «De tels événements peuvent se produire partout dans le monde», a déclaré le chef de la police cantonale des Grisons.

«On ne s'attendait pas à un attentat de ce type en Australie», a déclaré Walter Schlegel, le chef de la police cantonale des Grisons, dans une interview publiée mardi par la Südostschweiz. C'est pourquoi Davos doit être préparé.

Police commander Walter Schlegel speaks during a press conference of police and army regarding security prior the annual meeting of the World Economic Forum, WEF, in Davos, Switzerland, on Friday, Jan ...
Walter SchlegelKeystone

Pour le WEF, la menace terroriste n'est pas nouvelle. Depuis 25 ans, le dispositif mis en place à Davos est systématiquement axé sur le terrorisme, a expliqué le commandant de la police grisonne. Chaque année, des améliorations sont apportées dans la planification de la sécurité, mais le dispositif de base existant est «solide et très efficace», a ajouté Walter Schlegel.

La menace des drones

La situation en matière de sécurité est évaluée en permanence. Selon le commandant de police, cette tâche incombe non seulement à la police cantonale, mais aussi au Service de renseignement de la Confédération et au Service fédéral de sécurité. «L'augmentation de la menace indique que nous devons encore mieux nous préparer faces aux délinquants isolés et aux petits groupes qui peuvent commettre des attentats avec des moyens simples, y compris des attentats-suicides», a déclaré Walter Schlegel.

En outre, il existe la possibilité que des drones puissent s'infiltrer dans le dispositif de sécurité. Depuis une dizaine d'années, des systèmes de défense contre ces engins sont utilisés à différents endroits du WEF, a confirmé Walter Schlegel. Le Forum est également préparé depuis des années aux cyberattaques.

Vers une participation de Trump

Pour l'édition de janvier 2026, certains facteurs d'incertitude sont «peut-être plus importants que les années précédentes», a encore relevé le chef de la police. Car la liste des participants n'est pas encore définitive.

Selon le commandant grison, la probabilité que le président américain Donald Trump se rende à Davos est «assez grande».

«La question est alors de savoir ce que cela entraîne, et quels sont les Etats et les présidents qui vont venir»

Une visite de Trump ferait grimper les coûts de sécurité du WEF. Ces derniers ont déjà augmenté ces dernières années. Pour la rencontre annuelle de 2025, ils se situaient juste en dessous des 9 millions de francs.

Les coûts de sécurité au WEF ne cessent d'augmenter

Le WEF est de plus en plus fréquenté par des invités politiques. Selon Walter Schlegel, les réactions peuvent varier en fonction des personnes qui se rendent à Davos. Selon lui, les manifestations comportent toujours un grand risque, car on ne sait pas combien de personnes y participent et quelles sont leurs intentions. (jzs/ats)

Le discours de la Première ministre finlandaise durant le WEF
