assez ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
WEF2025

Les coûts de sécurité au WEF ne cessent d'augmenter

Les coûts de sécurité au WEF ne cessent d&#039;augmenter
Keystone

Les coûts de sécurité au WEF ne cessent d'augmenter

Les coûts de la sécurité pour l'édition 2025 du WEF ont frôlé les neuf millions de francs, contre 7,7 en 2024. Une visite du président américain Donald Trump l'année prochaine pourrait entraîner une nouvelle hausse.
20.12.2025, 11:3320.12.2025, 11:33

Les coûts de sécurité pour la tenue annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos ont fortement augmenté ces dernières années.

Les coûts de sécurité pour l'édition 2025 du WEF se sont élevés à 8 999 958 francs. Ils étaient donc juste en dessous du plafond de 9 millions en vigueur. Interrogé samedi par l'agence Keystone-ATS, le canton des Grisons a confirmé samedi ces informations de la Südostschweiz.

Le Forum de Davos face à de graves accusations

En 2024, les coûts s'élevaient encore à 7,71 millions de francs. L'augmentation est notamment due à des tarifs journaliers plus élevés pour l'engagement de forces de police extracantonales: au lieu de 600 francs, ce sont désormais 750 francs par jour et par policier qui sont facturés.

Trump devrait faire grimper les coûts

Les grands noms de la politique internationale ont été absents du WEF 2025. Il devrait en être autrement en janvier prochain: le locataire de la Maison Blanche a en effet annoncé sa visite, ont rapporté en novembre plusieurs agences de presse, citant des personnes proches du dossier. Cela devrait également avoir des répercussions sur les coûts de la sécurité.

Un modèle de financement est en vigueur pour ces frais au WEF. Ce dernier en assume 50%, la Confédération 25%, le canton des Grisons 21,7% et la commune de Davos les 3,3% restants. Si le plafond de coûts de 9 millions en vigueur est dépassé, il est prévu que la Confédération investisse des moyens supplémentaires. (ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
7
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
de Gerhard Lob
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
de Benjamin Weinmann
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
de Anna Wanner
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
1
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
de Stephanie Schnydrig
Thèmes
Le discours de la Première ministre finlandaise durant le WEF
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici comment gagner une semaine de vacances en 2026
La plupart des salariées et salariés en Suisse disposent de cinq semaines de vacances. Soit, pour un poste à 100%, 25 jours de congé. En utilisant 24 de ces 25 jours, combinés aux jours fériés de 2026, il est possible de dégager six semaines complètes de temps libre.
Beaucoup ont déjà commencé à planifier leurs vacances pour l’année à venir. En posant intelligemment ses congés autour des jours fériés, on peut atteindre 47 jours de repos au total, répartis autour de Pâques, de l’Ascension, de la Pentecôte et de Noël/Nouvel An. Voici comment procéder de la manière la plus efficace possible.
L’article