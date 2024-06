Le procès d'un jeune autiste pour l'assassinat de son frère s'ouvre à Yverdon

Martullo-Blocher se fait remettre à l'ordre à cause d'une sale habitude

Pour la procureure en charge du dossier, c'est l'infraction d'assassinat, la plus lourde du Code pénal, qui semble réalisée. En revanche, son acte d'accusation ne dit rien de la raison qui aurait poussé cet homme à tuer son frère, ni des expertises psychiatriques qui ont été menées depuis son arrestation. Le procès, prévu jusqu'à jeudi, devrait apporter des réponses. (mbr/ats)

Quant à la victime, d'abord secourue par un promeneur puis transférée au CHUV, elle avait succombé à ses blessures. Ses parents avaient porté plainte quelques jours plus tard.

Après avoir tiré son cadet hors de l'habitacle, il lui avait asséné plusieurs coups de hache. Il avait ensuite aspergé sa victime, qui respirait toujours, avec l'allume-feu liquide et lui avait mis le feu avec un briquet. En voyant arriver deux promeneurs, il avait précipitamment quitté la scène du crime, emboutissant une partie de sa voiture et jetant par la fenêtre son sac contenant notamment la hache. Il avait été arrêté peu après par la police.

Peu avant de commettre son crime, le prévenu, alors âgé de 18 ans, était allé acheter une hache et une bouteille d'allume-feu, rapporte l'acte d'accusation. Il était ensuite retourné chez ses parents pour y récupérer son frère de 17 ans. Il l'avait conduit en voiture en dehors d'Yverdon-les-Bains, en forêt, à proximité d'un refuge à Cheseaux-Noréaz.

Un jeune homme atteint d'autisme comparaît mercredi devant le Tribunal criminel d'Yverdon-les-Bains (VD) pour l'assassinat de son frère, lui aussi autiste. Il est accusé d'avoir tué son cadet à coups de hache et de lui avoir bouté le feu, un après-midi d'avril 2020 sur un chemin forestier.

