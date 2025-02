A Yverdon, le duel sera fracassant

A trois semaines du second tour, ils ne sont plus que deux pour un siège à la Municipalité d'Yverdon: le socialiste Julien Wicki et l'indépendant Ruben Ramchurn.

«C’est du 50-50, chacun à ses chances», affirme un observateur de la politique yverdonnoise à trois semaines du second tour de l’élection complémentaire au Conseil municipal d’Yverdon. Le 2 mars, le socialiste Julien Wicki affrontera l’indépendant Ruben Ramchurn dans un combat de second tour qui s’annonce homérique.

Le candidat de l’Entente, le vert’libéral Gildo Dall’Algio, soutenu par le PLR et l’UDC, arrivé troisième dimanche au soir du premier tour avec 24,59% des voix, derrière Wicki (39,46%) et Ramchurn (30,93%), a pris la décision de se retirer de la course. Il le dit à watson:

«Avec 15% de retard sur le premier, je n’avais objectivement aucune chance de m’imposer dans une triangulaire»

Les trois partis de l’Entente ont avalisé le retrait de leur candidat, sans donner de consignes de vote pour la suite des opérations électorales.

«Extrême gauche» contre «populiste»

Pourquoi ne pas dire pour qui voter? Le désormais ex-candidat Gildo Dall’Algio, qui fut pendant 30 ans directeur du Centre social régional, explique:

«En ce qui me concerne, je voterai blanc le 2 mars. Je ne donnerai pas ma voix au candidat socialiste, parce que j’estime que le Parti socialiste connaît une dérive vers l'extrême gauche, incarnée par les idées des Verts, que j’appelle des Verts pastèque. Les Verts ont pris l’ascendant sur les socialistes. Ce n’est plus une alliance rose-verte, mais vert-rose.» Gildo Dall’Algio, candidat vert’libéral

Quant au candidat Ruben Ramchurn, qui, comme Julien Wicki, siège actuellement au législatif d’Yverdon:

«Ruben Ramchurn est un populiste, adepte du "y’a qu'à faut qu'on". C’est un homme de législatif, pas d’exécutif. Il serait complètement isolé dans le Conseil municipal, qui resterait à gauche, même s'il est élu. Je ne le vois pas à l'heure actuelle capable de se fondre dans la collégialité propre à notre système politique.» Gildo Dall’Algio, candidat vert’libéral

Avec Gildo Dall’Aglio, ses deux anciens concurrents sont habillés pour la fin de l’hiver. Mais c’est bien l’un d’eux qui siègera à l’exécutif yverdonnois à l'orée du printemps.

Les deux axes du candidat PS

Dans un communiqué diffusé mardi matin, le Parti socialiste d’Yverdon, soutenu par les Verts et le POP, appelle à voter au second tour pour son candidat Julien Wicki, âgé de 50 ans, doyen du gymnase d’Yverdon, où il enseigne le français et l’histoire. Son programme tient en deux axes majeurs:

Premièrement, dynamiser le centre-ville en soutenant les commerces.

Deuxièmement, rendre l’usage du parc japonais – investi ces derniers mois par des trafiquants de drogue, contre la présence desquels le «chasseur de dealers» Ruben Ramchurn s'est mobilisé – à la population et aux familles, notamment en accentuant la présence d’une police de proximité et en renforçant la prévention dans les écoles.

Joint par watson, Julien Wicki renvoie à un troisième point du communiqué: l’importance de la collégialité.

«Savoir travailler en équipe est primordial. Je pense être la personne la plus à même de le faire» Julien Wicki, à watson

Le socialiste ajoute: «A l’occasion du premier tour de dimanche, un mécontentement de la part de la population s’est fait entendre. Nous devons le prendre en compte et agir en conséquence.» Dans l’intervalle des trois semaines qui sépare les candidats du second tour, Julien Wicki espère débattre avec Ruben Ramchurn.

De son côté, Ruben Ramchurn doit dorénavant faire oublier qu’il avait évoqué la possibilité de ne pas se présenter au second tour après avoir concouru au premier. Sur son site Yverdon pour tous, le nom de l’étiquette sous laquelle il se présente, Ruben Ramchurn tient à montrer de lui une image plus assagie que celle qu'on lui colle et qui fait aussi son succès auprès d’une partie des électeurs.

Il promet de se tenir à carreaux

S'il est élu, l'ex-directeur d'EMS promet de se fondre dans la collégialité et de respecter strictement le secret de fonction. Il ajoute qu’il souhaite reprendre le dicastère du JECOS (Jeunesse et cohésion sociale), pour lequel il fait campagne et qui était tenu par feu Jean-Claude Ruchet, le municipal socialiste, dont le décès survenu en octobre dernier a provoqué la présente élection complémentaire, à un an des élections générales (communales) de 2026. Ruben Ramchurn dit encore ne pas craindre l'absence de consignes de vote des partis bourgeois. «Une partie de leur base électorale est prête à voter pour mois», assure-t-il.