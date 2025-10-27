Menace: un centre d'hébergement pour réfugiés évacué à Zoug

Un appel menaçant a provoqué une vaste opération de police à Zoug. Le centre d’hébergement pour réfugiés a été entièrement évacué avant qu’aucun danger ne soit finalement détecté.

Un centre d'hébergement pour réfugiés a été évacué samedi soir à Zoug suite à un appel anonyme menaçant. Les fouilles dans le bâtiment n'ont toutefois rien donné et les quelque 300 résidents ont pu regagner leur logement.

Le centre de commandement de la police de Zoug a reçu l'appel anonyme samedi à 19h30, précise lundi la police cantonale zougoise. Un homme a alors proféré une menace en lien possible avec un centre cantonal d'hébergement pour réfugiés situé aux abords de la ville.

Plusieurs forces d'intervention se sont immédiatement rendues sur place et ont bouclé la zone. Les quelque 300 personnes qui se trouvaient dans le bâtiment à ce moment-là ont été évacuées et prises en charge dans les locaux d'une entreprise voisine.

Les forces spéciales ont systématiquement fouillé l'ensemble du bâtiment mais aucun objet suspect ni aucune anomalie n'ont été détectés. Les personnes évacuées ont pu retourner dans le centre vers 1h30.

A aucun moment, la population n'a été mise en danger, selon le communiqué. L'enquête pour identifier l'auteur de la menace téléphonique est en cours. (jah/ats)