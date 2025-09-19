Un hydravion s'écrase dans un lac suisse
Un appareil s'est abîmé dans le lac de Zoug vendredi après-midi. Un important dispositif d'intervention est sur place.
Un hydravion s'est abîmé dans le lac de Zoug. Les forces d'intervention sont sur place avec un important dispositif, a déclaré vendredi après-midi Frank Kleiner, porte-parole des autorités de poursuite pénale.
Il confirmait une information des médias de CH Media, éditeur de watson.
Une vidéo montrait vendredi un avion, près de Cham (ZG), s'approchant du lac en décrivant un arc de cercle avant de s'écraser sur sa surface.
En début d'après-midi, Franck Kleiner n'était pas en mesure de donner d'autres informations sur l'accident. (jzs/ats)
