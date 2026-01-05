dégagé-8°
Le Constellation: une vidéo révèle que le danger était connu

Crans-Montana: une vidéo révèle que le danger était connu depuis des années

La RTS révèle qu'une vidéo d'une soirée de Saint-Sylvestre au bar Le Constellation révélait déjà des inquiétudes sur la sécurité en 2019. Le plafond était déjà pointé du doigt.
05.01.2026, 19:4305.01.2026, 19:43

Six ans avant le drame qui a coûté la vie à 40 personnes, le 1ᵉʳ janvier dernier et fait 116 blessés, un employé du bar Le Constellation mettait déjà en garde – dans une vidéo – des clients contre les mousses fixées au plafond, révèle la RTS ce lundi soir. Ces mousses figurent parmi les éléments examinés par les enquêteurs, qui soupçonnent qu’elles aient joué un rôle dans le déclenchement de l’incendie.

Cette séquence d'un précédent Réveillon démontre, visiblement, que la menace était identifiée de longue date:

«Faites gaffe à la mousse!»

L'avertissement résonne comme un sinistre présage. Nouvel An 2019-2020: un employé du bar Le Constellation interpelle des clients qui viennent de commander des bouteilles avec feux de bengale pour célébrer le Réveillon. Six ans plus tard, ce seraient ces mêmes artifices qui auraient provoqué le drame, selon les premières investigations.

La séquence à voir sur le player de nos confrères 👇

C'est une ancienne cliente régulière qui a transmis la vidéo à nos confrères. Elle se souvient que les tables étaient très proches du plafond.

Nos confrères ont récolté d'autres témoignages: «Ça aurait pu aussi arriver que ce soit moi qui mette le feu au plafond», confie un serveur dans l'émission Forum de la RTS. Ce même témoin pointe le fait inquiétant que l'unique porte de secours au sous-sol n'en était pas vraiment une:

«On ne pouvait pas l'ouvrir, elle était condamnée. Je me rappelle que pour sortir des poubelles ou des verres ça m'embêtait parce qu'à chaque fois je devais remonter»

Des propos qui vont dans le sens de ceux recueillis par nos confrères de BFMTV auprès d'une ancienne employée.

On en parle ici 👇

«Nous avions l'interdiction d’ouvrir la porte de secours»

Ces témoignages, recueillis avant et après le drame, devront être confrontés aux éléments de l’enquête pénale en cours. (svp)

