A Zurich, les forces d'intervention ont fait appel à un chien renifleur (image d'illustration). Image: KEYSTONE

Un chien détecte 128 kilos de drogue à l'aéroport de Zurich

Grâce au flair d'un chien renifleur, les douaniers zurichois ont réalisé une importante saisie de haschisch en provenance des Etats-Unis.

Plus de «Suisse»

Une livraison de 128 kilogrammes de haschisch a été saisie grâce à un chien renifleur à l'aéroport de Zurich. La marchandise se trouvait dans une cargaison de fret en provenance des Etats-Unis.

Les 144 cartons suspects étaient répartis sur quatre palettes et étiquetés «revêtement de sol en vinyle imperméable», précise mardi l'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières (OFDF). Pour les examiner de plus près, les forces d'intervention ont fait appel à un chien renifleur, qui a rapidement donné l'alerte.

La drogue a été saisie et remise à la police cantonale de Zurich pour la suite de l'enquête. (jzs/ats)