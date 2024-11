Migros annonce de nombreux licenciements en Suisse

Migros sacrifie un produit suisse et ça énerve les éleveurs

Voici où Coop fait plus fort que Migros (et tout le monde)

Migros revient à une vieille stratégie à cause d'Aldi et Lidl

«Nous sommes convaincus que ces mesures drastiques sont nécessaires pour assurer l'avenir de Tegut et obtenir des résultats solides à l'avenir», déclare Patrik Pörtig, directeur général de la coopérative Migros Zurich, cité dans le communiqué.

Tegut n'a pas été en mesure d'exploiter le potentiel du marché existant ces dernières années, explique Migros Zurich dans un communiqué publié jeudi. La coopérative régionale fait état d'une évolution insuffisante des ventes et de la rentabilité.

Plus de «Suisse»

Migros continue d'écrémer. Jeudi, on annonçait des suppressions de postes régionaux, dans le canton de Zurich.

Les plus lus

Cette nouvelle liaison CFF va ravir les amoureux de l'Italie

Dès 2026, les CFF et Trenitalia offriront des trains directs Zurich-Florence-Livourne et présentent un nouveau train Eurocity reliant les deux pays.

Les CFF et Trenitalia proposeront dès 2026 des trains directs de Zurich à Florence et Livourne, et inversement. Les deux entreprises ferroviaires ont également présenté un nouveau train Eurocity qui circulera entre les deux pays.