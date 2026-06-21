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Zurich: une panne chez Skyguide a paralysé l'espace aérien

Une panne chez Skyguide a paralysé l'espace aérien de Suisse orientale

A few aircraft wait at the boarding gates on an almost empty tarmac on Friday 19 July 2024 at Zurich airport in Kloten, Switzerland. Due to a worldwide IT breakdown, check-in for air travellers and fl ...
Une panne chez Skyguide est à l'origine des problèmes rencontrés par l'aéroport de Zurich dimanche matin.Keystone
L'espace aérien situé à l'est de Berne a été fermé durant plusieurs heures dimanche, ce qui a forcé l'aéroport de Zurich à interrompre les décollages et à restreindre les atterrissages.
21.06.2026, 09:0121.06.2026, 09:01

Suite à un incident technique survenu au sein du service de contrôle aérien Skyguide, le trafic aérien à l'aéroport de Zurich a progressivement repris dimanche matin. L'espace aérien à l'est de Berne avait été fermé pendant plusieurs heures.

Le trafic aérien est progressivement rétabli depuis 7 heures 45, a déclaré dimanche Livia Caluori, porte-parole de l'aéroport. Ce matin, aucun décollage n'avait été possible. Les atterrissages se sont poursuivis jusqu'à 6 heures 45.

Capacité réduite de 40%

On ignore pour l'heure combien de vols et de passagers ont été touchés par ces perturbations, dues à une panne technique chez Skyguide. Le prestataire de services de contrôle aérien a annoncé dimanche matin avoir fermé l’espace aérien suisse à l’est de Berne pour assurer la sécurité des passagers et des équipages.

Skyguide a précisé vers 8 heures que la capacité est actuellement réduite de 40% dans l'espace aérien de Suisse orientale. La stabilisation de la situation est toutefois en cours et l'opérateur se dit confiant quant à l'identification de la cause de l'incident. Des spécialistes continuent de travailler pour résoudre le problème et rétablir progressivement le fonctionnement normal. (btr/ats)

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