L'espace aérien de Zurich perturbé par une panne

Durant la panne informatique, seuls des atterrissages étaient possibles, mais ces derniers ont dû être réduits de moitié. Ils ont été retardés et effectués par vagues. (jch/ats)

La quasi-paralysie du trafic a duré de 15h00 à 16h30 environ, indique l'aéroport de Zurich. Ce dernier n'a pas encore pu communiquer combien d'avions et de passagers ont été concernés.

Une panne informatique chez Skyguide a fortement perturbé le trafic aérien à l'aéroport de Zurich, vendredi après-midi. Durant une heure et demie, aucun avion n'a pu décoller et les atterrissages ont été réduits de moitié.

