L'aéroport de Zurich poursuit son envolée en août

L'aéroport de Zurich poursuit son envolée en août

Le mois d'août a été excellent pour l'aéroport zurichois et les dépenses des passagers ont pris l'ascenseur.
10.09.2025, 19:2110.09.2025, 19:21
La plateforme aéroportuaire zurichoise a continué à faire le plein de passagers en août, profitant de la période estivale et des départs en vacances. Les dépenses des passagers ont elles pris l'ascenseur pendant le mois sous revue.

Pendant le mois sous revue, le premier aéroport de Suisse a enregistré une progression de 5,5% sur un an à 3,3 millions de passagers, a annoncé mercredi son exploitant Flughafen Zürich dans un communiqué. En juillet déjà, le tarmac zurichois avait inscrit une croissance de 4,8% à 3,3 millions de voyageurs.

L'aéroport de Zurich fait le plein de passagers en juillet

Le mois d'août a été le plus fréquenté de l'histoire de l'aéroport, a-t-il précisé. Au seul 3 août, quelque 115'587 personnes ont fréquenté l'aéroport de Kloten, en banlieue zurichoise.

Les mouvements d'avions ont pour leur part progressé de 4,8% à 25 279 décollages et atterrissages.

Quant aux dépenses des passagers dans les restaurants et boutiques, elles ont accéléré de 3,4% à 57,7 millions de francs, après une hausse de seulement 0,4% en juillet. (sda/awp/ats)

