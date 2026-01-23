Leur opération secrète a énervé la Coop
Connue comme le plus haut silo à grain du monde avec ses 118 mètres, la tour Swissmill de Zurich a été escaladée en novembre par le groupe KCBR, qui y a tagué son nom en très grand format.
Visible à des kilomètres à la ronde, le graffiti a fait sensation dans la plus grande ville du pays. Le groupe Coop, à qui appartient Swissmill, avait même annoncé son intention de porter plainte pour les dommages causés à son bâtiment.
Une action filmée
Le groupe, qui a filmé son action, a mis la vidéo en ligne ce jeudi sur YouTube. On y voit les membres du collectif pénétrer dans le bâtiment par un escalier, rejoindre un ascenseur, puis ouvrir une trappe. S’ensuit une progression laborieuse à travers des gaines d’aération.
Ils atteignent le toit à l’aide d’une échelle avant de descendre en rappel le long de la tour et de commencer à peindre.
Des dégâts qui coûtent cher
Le groupe KCBR est actif depuis des années dans la région zurichoise. Il s’est fait un nom avec des actions menées dans des lieux difficiles d’accès ou particulièrement exposés.
Pour les autorités, il s'agit d'un véritable casse-tête, puisque le collectif avait déjà été lié en 2017 à plus de 600 graffitis, pour un dommage matériel estimé à environ 2,5 millions de francs, mais poursuivre pénalement les auteurs est très compliqué.
(traduit et adapté par btr)