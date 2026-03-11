Image: montage watson

Ce que l'on sait de l'énigmatique suspect qui s'est immolé

Un Suisse d'une soixantaine d'années est au cœur des investigations à la suite du dramatique incendie de bus qui a coûté la vie à 6 personnes et blessé 5 autres, mardi à Chiètres (FR).

A la mi-journée, voici ce que l’on sait du profil de l’auteur présumé du tragique incendie qui a fait six morts et cinq blessés, mardi en début de soirée à Chiètres (Kerzers, en allemand).

L'individu était connu des services administratifs. Les premiers témoignages et auditions permettent d’affirmer que l’auteur a agi seul. Il pourrait s’agir d’une personne psychiquement instable et annoncée disparue par sa famille, a précisé le procureur général, Raphaël Bourquin.

Hospitalisé pour ces raisons, l'homme d'une soixantaine d'années serait sorti récemment d'hospitalisation. Selon le président du Conseil d’Etat, Philippe Demierre, interrogé en marge de la conférence de presse donnée ce mercredi après-midi par les autorités fribourgeoises, l’homme n’aurait pas été suivi pénalement ces derniers temps ni incarcéré dans une unité hospitalière dédiée à des pathologies psychiques.

D'origine suisse, il est bernois, mais on ne dispose pas d'informations pour l'heure sur son lieu de résidence.

Les investigations à son sujet portent notamment sur son comportement depuis sa montée dans le car postal, à Guin (Düdingen, en allemand) semble-t-il, soit au départ de cette ligne menant à Chiètres, dont le temps de trajet est d'environ une demi-heure.

Selon un ou plusieurs témoins présents dans le bus, il semblerait que l’individu en question ait montré des signes d’agitation durant le trajet. On ignore à ce stade si une odeur d’essence, le liquide dont il se serait aspergé, émanait de sa personne avant son passage à l’acte.

Quant au chauffeur du bus, les autorités fribourgeoises ne peuvent pas préciser pour l'heure s'il figure ou non parmi les victimes.