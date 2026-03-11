ciel couvert14°
DE | FR
burger
Suisse
Fribourg

Car postal de Chiètres/Kerzers: ce que l'on sait du suspect

Ce que l&#039;on sait du suspect qui s&#039;est immolé à Chiètres.
Image: montage watson

Ce que l'on sait de l'énigmatique suspect qui s'est immolé

Un Suisse d'une soixantaine d'années est au cœur des investigations à la suite du dramatique incendie de bus qui a coûté la vie à 6 personnes et blessé 5 autres, mardi à Chiètres (FR).
11.03.2026, 15:46
Antoine Menusier
Antoine Menusier

A la mi-journée, voici ce que l’on sait du profil de l’auteur présumé du tragique incendie qui a fait six morts et cinq blessés, mardi en début de soirée à Chiètres (Kerzers, en allemand).

L'individu était connu des services administratifs. Les premiers témoignages et auditions permettent d’affirmer que l’auteur a agi seul. Il pourrait s’agir d’une personne psychiquement instable et annoncée disparue par sa famille, a précisé le procureur général, Raphaël Bourquin.

Hospitalisé pour ces raisons, l'homme d'une soixantaine d'années serait sorti récemment d'hospitalisation. Selon le président du Conseil d’Etat, Philippe Demierre, interrogé en marge de la conférence de presse donnée ce mercredi après-midi par les autorités fribourgeoises, l’homme n’aurait pas été suivi pénalement ces derniers temps ni incarcéré dans une unité hospitalière dédiée à des pathologies psychiques.

En direct
La police lance un appel à témoin ++ Les âges des victime révélés

D'origine suisse, il est bernois, mais on ne dispose pas d'informations pour l'heure sur son lieu de résidence.

Les investigations à son sujet portent notamment sur son comportement depuis sa montée dans le car postal, à Guin (Düdingen, en allemand) semble-t-il, soit au départ de cette ligne menant à Chiètres, dont le temps de trajet est d'environ une demi-heure.

Selon un ou plusieurs témoins présents dans le bus, il semblerait que l’individu en question ait montré des signes d’agitation durant le trajet. On ignore à ce stade si une odeur d’essence, le liquide dont il se serait aspergé, émanait de sa personne avant son passage à l’acte.

«C’est avant tout un fou»: Chiètres est sous le choc

Quant au chauffeur du bus, les autorités fribourgeoises ne peuvent pas préciser pour l'heure s'il figure ou non parmi les victimes.

L'actu en Suisse c'est par ici
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
2
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
Thèmes
Incendie dramatique à Chiètres (FR)
1 / 14
Incendie dramatique à Chiètres (FR)

Un car postal a brûlé le 10 mars 2026 à Chiètres, dans le canton de Fribourg.
source: dr
partager sur Facebookpartager sur X
Incendie d'un car postal à Chiètres
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici la chanson qui représentera la Suisse à l'Eurovision 2026
«Alice», c'est le titre de la chanson suisse qui sera présentée à l'Eurovision à Vienne du 14 au 16 mai prochain. Cette année, la chanson suisse a une particularité, les fans de la bernoise ne seront pas surpris.
La chanson Alice a été révélée, il y a quelques minutes sur la chaîne Youtube de l'Eurovision, où l'on peut voir le clip officiel. Veronica Fusaro s'est dit extrêmement honorée de représenter son pays.
L’article