Ein Schild warnt an einem Stand nahe Sydney, Australien vor Haien. Bild: keystone

Haiangriff in Westaustralien: Mann schwer am Bein verletzt

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Nach einem Haiangriff an der Westküste Australiens ist ein Mann schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Der 56-Jährige erlitt am Morgen (Ortszeit) am Glenfield Beach nördlich der Stadt Geraldton schwere Verletzungen am Bein, wie die Zeitung «Geraldton Guardian» unter Berufung auf die Behörden berichtete. Die Region liegt mehr als 400 Kilometer nördlich von Perth.

Nach Angaben der Organisation Surf Life Saving WA wurde etwa 40 Meter vor der Küste ein Hai gesichtet. Die Grösse und Art des Tieres waren zunächst nicht bekannt. Die Behörden untersuchten den Vorfall und forderten Badegäste in dem Gebiet auf, besonders vorsichtig zu sein.

Vier tödliche Angriffe seit Januar

In diesem Jahr gab es bereits vier tödliche Haiattacken in Australien – zwei davon vor der Westküste. Nach offiziellen Daten aus dem Jahr 2025 kam es in Down Under in den vergangenen zehn Jahren durchschnittlich zu rund 20 Hai-Zwischenfällen pro Jahr mit Verletzten. Im Schnitt wurden dabei jährlich 2,8 Todesfälle registriert. Für den Menschen sind vor allem drei in der Region heimische Arten gefährlich: Tigerhaie, Bullenhaie und Weisse Haie. (sda/dpa)