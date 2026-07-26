wechselnd bewölkt19°
DE | FR
burger
International
Auto

34 Verletzte bei Auffahrunfall auf A9 – darunter auch Kinder

News Bilder des Tages Windraeder bei Weissenfels in Sachsen-Anhalt entlang der Autobahn A 9.Dichter Verkehr,Stau. Windpark,Windrad,Windkraft,Windkraftrad. Ausbau der Windkraft. *** Windraeder near Wei ...
Die Verletzungen seien allesamt leicht bis mittelschwer, in Lebensgefahr sei niemand, sagte ein Polizeisprecher (symbolbild).Bild: www.imago-images.de

34 Verletzte bei Auffahrunfall auf A9 in Deutschland – darunter auch Kinder

26.07.2026, 03:4626.07.2026, 04:27

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 9 sind im Süden Thüringens 34 Menschen verletzt worden, darunter mehrere Kinder. Die Verletzungen seien allesamt leicht bis mittelschwer, in Lebensgefahr sei niemand, sagte ein Polizeisprecher.

Der Fahrer eines Wohnmobils mit zwei Kindern an Bord hatte den Angaben zufolge am Samstagabend ein Stauende zwischen den Ausfahrten Rudolphstein und Bad Lobenstein zu spät gesehen. Das Wohnmobil rammte mehrere Fahrzeuge, neun wurden beschädigt – darunter zwei Kleinbusse, in denen 11 Kinder «mit hohem Unterstützungsbedarf» und 8 Betreuer sassen, die auf der Rückreise aus Österreich waren.

Autobahn für fünfeinhalb Stunden gesperrt

Die Autobahn blieb wegen der Rettungs- und Bergungsmassnahmen in Fahrtrichtung Berlin für rund fünfeinhalb Stunden gesperrt. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 350'000 Euro.

Knapp 40 Minuten vor dem Auffahrunfall war es auf der A9 in Fahrtrichtung München gegen 18.00 Uhr zu einem Unfall gekommen, in den ein Pferdeanhänger verwickelt war. Der Anhänger, in dem sich ein Pferd befand, kippte um. Daraufhin wurde die Autobahn in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt, was zu dem Stau in der Gegenrichtung führte, dessen Ende der Fahrer des Wohnmobils zu spät sah. (sda/dpa)

Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Rheinhäfen in Basel – das Tor der Schweiz zur Welt
1 / 7
Die Rheinhäfen in Basel – das Tor der Schweiz zur Welt

Der Güterumschlag erfordert grosses Koordinationsgeschick: Ein Hafenmitarbeiter in einer Kommandozentrale in Basel-Kleinhüningen, 1966.
quelle: eth-bildarchiv
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das war das White House Correspondents' Dinner
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Brand bereits 30 Kilometer vor Bordeaux – Schweizer Helikopter im Einsatz
Die Waldbrände in Frankreich und Spanien zwingen immer mehr Menschen zur Flucht. Gemäss den Behörden wurden im Südwesten Frankreichs bisher rund 167'000 Menschen evakuiert. Das Feuer im Westen Frankreichs nähert sich der Grossstadt Bordeaux.
Die Waldbrände im Südwesten Frankreichs haben eine der grössten Evakuierungsaktionen in der Geschichte des Landes ausgelöst. Besonders betroffen ist das südwestfranzösische Département Gironde rund um Bordeaux, wo die Flammen weiter ausser Kontrolle sind. Wegen der heranrückenden Brände wurden alleine dort bereits mindestens 167'000 Menschen in Sicherheit gebracht. In der Nacht zum Samstag ordneten die Behörden zudem vorsorglich die Räumung von weiteren Gemeinden am Rand der Grossstadt Bordeaux an. Die Zahl der zusätzlich Betroffenen war zunächst unklar.
Zur Story