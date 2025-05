Union legt in Umfrage zu – AfD verliert

Deutsche Justizministerin will AfD-Verbotsverfahren prüfen lassen

Für den Sonntagstrend hat Insa 1198 Menschen befragt, die maximale Fehlertoleranz liegt bei plus / minus 2,9 Prozentpunkten.

Trotz dieser Tendenzen würde es für eine parlamentarische Mehrheit der Regierungskoalition aus CDU/CSU und SPD mit zusammen 43 Prozent aktuell nicht reichen. Ein rechnerisches Bündnis aus CDU/CSU und AfD käme zwar auf 51 Prozent. Das gilt aber als ausgeschlossen, da die Union eine Zusammenarbeit mit der in Teilen rechtsextremen AfD ablehnt.

Friedrich Merz kann sich freuen: Seine Union legt laut einer aktuellen Umfrage in der Wählergunst zu. Die AfD verliert derweil an Zustimmung.

Aufnahmen des Grauens? Die Trump-Bilder stammen gar nicht aus Südafrika

Beim Eklat im Weissen Haus konfrontierte Trump sein südafrikanisches Gegenüber Ramaphosa mit Bildern des Grauens. Doch nun stellt sich heraus, woher die Aufnahmen wirklich stammen.

Ein von US-Präsident Donald Trump als Beleg für angebliche Massenmorde an Weissen in Südafrika vorgelegtes Bild stammt aus einem Video der Nachrichtenagentur Reuters aus dem Kongo. Trump hatte das Standbild am Mittwoch als Teil von Material seinem südafrikanischen Kollegen Cyril Ramaphosa präsentiert, mit den Worten: «Das sind alles weisse Farmer, die beerdigt werden.»