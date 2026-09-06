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Wahlen in Sachsen-Anhalt: Wie gut scheiden die AfD und Siegmund ab?

03.09.2026, xtgx, Politik, Landtagswahl 2026 in Sachsen-Anhalt. Symbolfoto, Symbolbild, Wahlplakate, Plakate von Ulrich SIegmund Alternative f�r Deutschland, AfD und Ministerpr�sident Sven Schulze CDU ...
Ulrich Siegmund oder Sven Schulze – wer wird neuer Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt?Bild: www.imago-images.de

Schafft die AfD Historisches? Ganz Deutschland schaut auf die Wahl in Sachsen-Anhalt

An diesem Sonntag wird der Landtag im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt neu gewählt. Ganz Deutschland schaut auf die Wahl, denn erstmals könnte die AfD die Regierung bilden und mit Ulrich Siegmund den Ministerpräsidenten stellen.
06.09.2026, 14:5006.09.2026, 14:54
  • Heute Sonntag, am 6. September 2026, finden im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt Landtagswahlen statt.
  • Ein historisches Wahlergebnis rückt in Reichweite: Erstmals könnte die AfD eine Regierung bilden und den Ministerpräsidenten des ostdeutschen Bundeslandes stellen.
  • In aktuellen Umfragen kommt die AfD, deren Landesverband vom Verfassungsschutz als «gesichert rechtsextremistisch» eingestuft wird, auf 41 Prozent. Die regierende CDU von Ministerpräsident Sven Schulze liegt bei 23 Prozent.
  • Je mehr Parteien den Sprung ins Parlament in Magdeburg schaffen, desto unwahrscheinlicher wird eine absolute Mehrheit für die AfD mit Spitzenkandidat Ulrich Siegmund.
  • Die Wahllokale schliessen um 18 Uhr. Dann folgt eine erste Prognose, die auf repräsentativen Nachwahlbefragungen am Wahltag selbst beruht. Die ersten Hochrechnungen folgen etwas später.
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14:56
AfD-Siegmund fährt mit Moped zur Urne
Am Vormittag traten auch die Spitzenkandidaten in ihren Wohnorten an die Wahlurnen. Siegmund fuhr in seiner Heimatstadt Tangermünde gemeinsam mit seiner Ehefrau auf einer blauen Simson zum Wahllokal. Auf dem Moped war Siegmund schon im Wahlkampf immer wieder unterwegs, unter anderem für Ausfahrten mit Wählerinnen und Wählern. Ministerpräsident Schulze, wählte ebenfalls gemeinsam mit seiner Frau. «Dann warten wir mal ab», sagte er nach seiner Stimmabgabe. (sda/dpa)
14:53
Hohe Wahlbeteiligung in Sachsen-Anhalt
Das Interesse an der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist gross – bis zum frühen Nachmittag hatte schon mehr als jeder Zweite seine Stimme abgegeben. Um 14.00 Uhr lag die Wahlbeteiligung bei 54,4 Prozent, wie Landeswahlleiterin Christa Dieckmann in Magdeburg mitteilte. Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren betrug die Wahlbeteiligung zum gleichen Zeitpunkt nur 27,1 Prozent, 2016 lag sie bei 35,4 Prozent. Die Datenbasis ist eine stichprobenartige Rückmeldung aus repräsentativen Urnenwahlbezirken, hiess es. Die Wahlbeteiligung wird zu diesen Zeitpunkten ohne Briefwahl festgestellt. Zur Wahl sind rund 1,7 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen.

Die insgesamt rund 2.130 Wahllokale im Land haben heute noch bis 18.00 Uhr geöffnet. (sda/dpa)

(hkl)

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Pointless Piraña
06.09.2026 15:09registriert Dezember 2019
Historisches ist eine interessante Wortwahl für eine Partei, deren historische Vorbilder in Nürnberg gehängt wurden.
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malloc
06.09.2026 14:56registriert Januar 2025
Ich hoffe, dass die Vernunft in Sachen-Anhalt obsiegt und nicht eine „gesichert rechtsradikale“ Partei eine Mehrheit bekommt. Die AfD ist keine Alternative!!
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