freundlich26°
DE | FR
burger
International
Deutschland

Gedenken am Brandenburger Tor: «Hass ist tödlich»

Video: watson/kilian marti, elena maria müller

Gedenken am Brandenburger Tor: «Hass ist tödlich»

26.07.2026, 16:2126.07.2026, 16:21

Nach dem Angriff am Rande des Berliner Christopher Street Days (CSD) haben Hunderte Menschen am Brandenburger Tor der Opfer gedacht. «Gestern war ein Angriff auf uns alle, auf alle unsere Identitäten, auf unsere Existenzen, auf unsere Gemeinschaft und unsere Demokratie. Und wir lassen uns davon nicht unterkriegen», hiess es in einem der Redebeiträge auf einer Bühne.

Menschen legten Blumen nieder, zündeten Kerzen an und lagen sich in den Armen, andere hielten Regenbogenflaggen und Plakate und Banner hoch, darauf stand etwa «Hass ist tödlich», «Ein Angriff auf eine ist ein Angriff auf uns alle» oder «We will dance again». An der Bühne auf dem Pariser Platz hing ein Banner mit der Aufschrift «Protect queer lives». Ein Hubschrauber kreiste über dem Gelände. Die Polizei sucht weiter nach dem Verdächtigen.

Vor dem Brandenburger Tor wurde auch eine Schweigeminute abgehalten. Das Gelände war teils durch Absperrungen gesichert, auch dahinter beteiligten sich viele Menschen an dem Gedenken. (sda/dpa)

Video: watson/kilian marti, elena maria müller

Mehr zur Amokfahrt in Berlin:

Eine Person tot und mehrere Verletzte bei Amokfahrt am CSD in Berlin – das ist bekannt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Eindrücke vom Grossbrand in Norwegen
1 / 10
Eindrücke vom Grossbrand in Norwegen
quelle: imago-images.de
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Flavia in Not ohne Gummiboot: So hilfsbereit ist die Böötli-Community
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
6 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
6
Ärzte ohne Grenzen fordert günstigeren HIV-Schutz
Ärzte ohne Grenzen fordert einen drastisch niedrigeren Preis für das Medikament Lenacapavir zur Vorbeugung einer HIV-Infektion.
«Niemand sollte von der HIV-Prävention ausgeschlossen werden, nur weil ein Medikament künstlich teuer gehalten wird», sagte Melissa Scharwey, Expertin für globale Gesundheit bei Ärzte ohne Grenzen, zum Auftakt der Welt-Aids-Konferenz in Rio de Janeiro. Die Organisation verlangt einen Preis von etwa 40 US-Dollar pro Person und Jahr sowie eine breite Produktion günstigerer Nachahmermedikamente (Generika).
Zur Story