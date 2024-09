Stefan Raab hat wieder eine eigene Show, Aufnahme vom 24. September 2017 in München. Bild: DPA

«DGHNDMBSR»: Stefan Raab attackiert in neuer Show sofort RTL-Stars

Fast zehn Jahre ist es her, dass Stefan Raab sich für eine TV-Produktion vor die Kamera stellte. Nachdem er sich auf unbestimmte Zeit, oder: offiziell für immer, aus dem Showbusiness verabschiedet hatte, wirkte er nur noch hinter den Kulissen mit. Seit Samstagabend ist damit Schluss. Denn wie er selbst bei seinem grossen Comeback sang: «Stefan Raab is back in town!» Und das mit einer komplett neuen Sendung.

So können die Fans des Entertainers ab heute die erste Folge seines neuesten Projekts schauen. Statt auf seinem einstigen Heimsender ProSieben, ist diese auf RTL zu finden, genauer gesagt auf der Streamingplattform RTL+. Direkt zu Beginn sorgte Raab am Mittwoch selbst für Aufsehen, denn er teilte ordentlich gegen seine TV-Kolleg:innen aus.

Stefan Raab sorgt für peinlichen Show-Moment

In typischer Raab-Manier erwartet die Zuschauerinnen um 20.10 Uhr erst einmal ein ganz besonderes Opening – inklusive kurzer Gesangseinlage und nicht ganz so kurzer Standing Ovations. Anschliessend führt der 57-Jährige durch das aktuelle Tagesgeschehen und sorgt damit für den ultimativen Nostalgie-Faktor à la «TV total».

Dabei kommt er auch auf seinen vergangenen Boxkampf am Samstag zu sprechen. Neben Regina Halmich, der er einen unschönen Seitenhieb verpasst, kommt er auch auf die prominenten Gäste des Abends zu sprechen. Vor allem eine bekommt da ordentlich ihr Fett weg, wohl auch aufgrund ihres Interviews mit Frauke Ludowig. Ein offenbar etwas angefressener Raab fragt in die Runde:

«Natascha Ochsenknecht, wer hat die reingelassen?»

Abgeschlossen ist das Thema damit aber noch nicht. So zeigt er noch einmal das Gespräch, in dem sich die 60-Jährige kritisch zu seinem Körper äusserte. «Oh. Das muss ich mir von der Mutter von Judas sagen lassen», ist alles, was Raab dazu im Anschluss anmerkt. Eine Anspielung auf den Auftritt ihres Sohnes Jimi Blue im RTL-TV-Musical «Die Passion». Dort spielte der Schauspieler einen der Jünger von Jesus.

Anschliessend knöpft sich Raab dann Calvin Kleinen und Marco Cerullo vor. Die beiden wurden vor allem durch ihre Teilnahme an zahlreichen Reality-TV-Formaten bekannt. «Auch noch nie gehört», erklärt er und ergänzt, sie hätten während seines Boxkampfes «eine Frage gestellt bekommen, die sie knapp gelöst haben». Stefan, der es wohl vor allem auf ihre Intelligenz abgesehen hat, macht sich dementsprechend über die beiden lustig. Im Publikum sorgt das zumindest für zahlreiche Lacher.

«DGHNDMBSR»: Vorfreude auf neue Show war gross

Auch im Netz zeigte sich die Community des Entertainers im Voraus der Show enthusiastisch. So tummelten sich nur so die Kommentare unter den Beiträgen des offiziellen Instagram-Accounts. Während eine Userin nur «sehr geil, gefällt mir sehr gut» schreibt, fiebert ein anderer dem Auftritt von Raab regelrecht entgegen. «Das blaue Hemd ist zurück. Und hat gefehlt!», hiess es.