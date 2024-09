Womöglich der legendärste Nonsens-Hit von Stefan Raab.



Maschendrahtzaun in the morning

Maschendrahtzaun late in the night

Maschendrahtzaun in the evening

Maschendrahtzaun makes me feel alright

And if i'd ever be king

And i′d get a crown

Then it would surely be made of Maschendrahtzaun