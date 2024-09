«DGHNDM»: Worum es bei Raabs neuer Show geht und was du sonst noch (nicht) wissen willst

Stefan Raab verlor zwar den Boxkampf gegen Regina Halmich, hat aber trotzdem gut lachen: Der Entertainer kehrt mit einer neuen Show zurück. Das wissen wir dazu.

Stefan Raab stieg vergangenen Samstag in den Ring – und zurück vor die Kamera. Bild: imago images

Einen Boxkampf gegen den Entertainer – den werde es für sie nie wieder geben. Das sagte Regina Halmich, nachdem sie vergangenen Samstag zum dritten Mal gegen Stefan Raab gewonnen hatte. Die Ex-Weltmeisterin war offenbar nicht so begeistert ob dem grossen Tamtam, das rund um den Boxkampf veranstaltet wurde.

Halmich selbst verkam dabei fast zur Nebenfigur, denn am Ende war für Stefan Raab das grosse Ziel weniger das Überstehen des Boxkampfes, sondern eher das Promoten seines TV-Comebacks und damit verbunden seiner neuen Sendung auf RTL+.

Was zu der Sendung «DGHNDMBSR» («Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab») bekannt ist:

Wo und wann kann ich Raabs neue Millionen-Show schauen?

Nach neun Jahren Abstinenz ist der Komiker, Sänger, Produzent, Moderator oder einfach: das Multitalent Stefan Raab zurück. Neuerdings tritt er aber nicht auf seinem ehemaligen Haussender Prosieben auf, sondern auf RTL+. Das bedeutet auch: Wer die Show «DGHNDMBSR» schauen will, muss dafür bezahlen, denn sie kommt (zumindest noch) nicht im linearen TV. Um die Folgen der Sendung direkt sehen zu können, benötigt man mindestens das Basic-Abo (5,99 Euro im Monat) des Streamingdienstes RTL+.

«DGHNDMBSR» läuft erstmals am kommenden Mittwoch, 18. September 2024, ab 20:10 Uhr auf RTL+. Ab derselben Zeit ist die neue Folge danach jeden Mittwoch zu sehen.

Sein Gesicht wird wieder über die Bildschirme flackern – allerdings nur gegen Bezahlung: Stefan Raab. Bild: instagram/dghndm.beistefanraab

Worum geht es bei «DGHNDM»?

Bei «DGHNDM» soll es sich um einen 90-minütigen Mix aus Entertainment, Quiz und Spielen handeln. Darin ist gemäss Raab «alles zu sehen, was ich kann», erzählte der 57-Jährige nach dem Boxkampf.

Unter anderem werde er auch das Geschehen der Woche «anständig sezieren», zudem habe er eine Band dabei und jede Woche werde es eine Million Euro zu gewinnen geben. Mit anderen Worten: Raabs neue Show dürfte eine Mischung aus seinen äusserst erfolgreichen Formaten «TV total» und «Schlag den Raab» werden.

«Es ist sozusagen die erste Entertainment-Quiz-Competition-Show der Welt.» Stefan Raab

In einer Vorschau, die RTL am Sonntag veröffentlichte, erfährt man noch etwas mehr zur Show. Darin führt Raab durch das Studio und erklärt: «Hier wird noch aufgebaut, das ist hoffentlich am Mittwoch fertig. Ich kann es noch nicht sagen.»

In «DGHNDMBSR» treten demnach jede Woche ausgewählte Gäste gegen den Moderator an und versuchen, eine Million Euro zu gewinnen. Raab selbst moderiert, stellt die Quiz-Fragen und tritt aber auch in Duellen gegen die Herausforderer an. Wechselnde Gast-Moderatoren betreuen einzelne Spielrunden, schreibt RTL. Am Mittwoch (und in den zwei folgenden Ausgaben) werde Raabs ehemaliger Show-Praktikant und Publikumsliebling Elton in dieser Rolle den Anfang machen.

Und was müssen Kandidierende tun, um den Raab zu schlagen? Laut dem Moderator ist es ganz einfach: «Die Kandidaten müssen alles richtig machen. Alle Spiele, alle Fragen.»

Was wissen wir sonst noch zu Raabs TV Comeback?

Raab dürfte bei seinem Comeback Grösseres vorhaben. Denn: Nicht nur wurde es wohl von langer Hand geplant, es steckt auch viel Geld drin.

Vor gut einem Jahr wurde bekannt, dass sich der 57-Jährige und die Produktionsfirma Brainpool nach 25 Jahren trennten. 1998 hatten Brainpool und der damalige Moderator gemeinsam Raab TV gegründet – die äusserst erfolgreiche Tochterfirma, welche die Erfolgssendung «TV total» produzierte. Seit Anfang dieses Jahres ist zudem bekannt, dass Stefan Raab eine neue Produktionsfirma mit dem Namen Raab Entertainment gegründet hat.

«Als ich aufgehört habe, gab es Menschen, die waren damals fünf Jahre alt. Die sind heute 15. Hier ist quasi eine ganze Generation ohne gute Unterhaltung gross geworden.» Stefan Raab sieht es als eine Art «Verpflichtung gegenüber unserem Land, wieder etwas zu machen».

Wie das Online-Magazin DWDL kürzlich berichtete, plant der Privatsender RTL über mindestens die nächsten vier Jahre Inhalte von Raabs neuer Firma ein – für mindestens 90 Millionen Euro. (lak)