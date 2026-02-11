bedeckt10°
DE | FR
burger
International
England

Nach Krise in London: Starmer weiter unter Druck

Britain&#039;s Prime Minister Keir Starmer leaves 10 Downing Street to attend the weekly Prime Ministers&#039; Questions session in parliament in London, Wednesday, Feb. 11, 2026. (AP Photo/Alastair G ...
Der britische Premierminister Keir Starmer verlässt am Mittwoch, dem 11. Februar 2026, die Downing Street Nr. 10, um an der wöchentlichen Fragestunde des Premierministers teilzunehmen.Bild: keystone

Nach Krise in London: Starmer weiter unter Druck

11.02.2026, 15:2011.02.2026, 15:20

Der britische Premierminister Keir Starmer steht trotz des Abflauens der Regierungskrise in London weiter unter Druck.

Bei der ersten Fragestunde im Parlament seit der Abgänge in Starmers Team und der Rücktrittsforderung seitens des schottischen Labour-Chefs Anas Sarwar musste sich der Premier heftige Kritik anhören – und gab sich kämpferisch.

Oppositionschefin Kemi Badenoch von den Konservativen warf dem Labour-Politiker vor, seine Mitarbeiter für die eigenen Fehler büssen zu lassen. Sowohl sein Stabschef Morgan McSweeney als auch sein Kommunikationschef Tim Allan waren zuletzt in kurzer Abfolge zurückgetreten. Kurz danach rief Parteifreund Sarwar Starmer zum Rücktritt auf. Kurzzeitig schien die politische Zukunft des Premiers am seidenen Faden zu hängen. Anlass für die jüngste Regierungskrise war Starmers Berufung des Epstein-Vertrauten Peter Mandelson zum britischen Botschafter in Washington.

epa12580297 Conservative Party leader Kemi Badenoch delivers a speech in London, Britain, 09 December 2025. Badenoch spoke about the economy and efforts to get people back into work. EPA/ANDY RAIN
Die Vorsitzende der Konservativen Partei, Kemi Badenoch beschuldigt Starmer, seine Mitarbeiter für die eigenen Fehler büssen zu lassen. Bild: keystone

Zudem stellte sie Starmer wegen der Berufung eines früheren Mitarbeiters ins Oberhaus zur Rede, der sich für einen später wegen des Besitzes von Kinderpornografie verurteilten Parteifreund eingesetzt hatte. Starmer betonte, der Mitarbeiter habe unvollständige Angaben zu seinem Verhältnis zu dem Mann gemacht.

Starmer: Habe Verantwortung übernommen

Der Fall erinnert an Starmers Berufung von Peter Mandelson zum britischen Botschafter in Washington, dessen Verbindung zum 2019 verstorbenen US-Multimillionär und Pädokriminellen Jeffrey Epstein teils bekannt war. «Er kann nicht einmal sein eigenes Büro leiten, ganz zu Schweigen das Land», schleuderte Badenoch dem Regierungschef in einer von vielen Zwischenrufen geprägten Parlamentssitzung entgegen.

«Mein Vermächtnis ist, meine Partei verändert zu haben und eine Wahl gewonnen zu haben.»
Premierminister Keir Starmer

Starmer gab sich hingegen kämpferisch. «Mein Vermächtnis ist, meine Partei verändert zu haben und eine Wahl gewonnen zu haben», rief der sichtlich angespannte Premier. Für die Berufung Mandelsons habe er Verantwortung übernommen, sagte Starmer. Den früheren Mitarbeiter im Oberhaus, Matthew Doyle, habe er aus der Fraktion geworfen. Er zählte zudem Errungenschaften seiner Regierung auf, wie Massnahmen im Kampf gegen Gewalt an Frauen und Mädchen und die Erhöhung des Mindestlohns. (sda/dpa/val)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Herrlich absurde Schlagzeilen aus dem Vereinigten Königreich
1 / 23
Herrlich absurde Schlagzeilen aus dem Vereinigten Königreich
Die besten der besten Schlagzeilen, gefunden auf dem Twitter-Account Mental UK Headlines.«Der Zoo trennt fünf Papageien, nachdem die Vögel dabei erwischt wurden, wie sie sich gegenseitig ermutigten, Gäste zu beschimpfen.»
quelle: twitter
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
EU-Parlament billigt 90-Milliarden-Darlehen an die Ukraine
Das Europäische Parlament hat den Plänen für ein neues Darlehen in Milliardenhöhe an die Ukraine zugestimmt. Es sieht vor, dem von Russland angegriffenen Land über zwei Jahre bis zu 90 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen.
Zur Story