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Hitzewelle in Italien: Alarm in Rom, Florenz und weiteren Städten

Tourists take shelter in the shadow of an ancient Roman wall near the Colosseum in Rome, Saturday, Aug. 1, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) Italy Extreme Weather Heat
Touristen begeben sich in Rom in den Schatten.Bild: keystone
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Hitzewelle in Italien: Alarm in 27 Grossstädten

Wegen einer anhaltenden Hitzewelle gilt jetzt in Italien in allen 27 Grossstädten, die unter Beobachtung des Gesundheitsministeriums stehen, die höchste Warnstufe für Hitzealarm.
06.08.2026, 11:0306.08.2026, 11:03

Alarmstufe Rot wird von der Regierung in Rom erlassen, wenn es extreme Hitze verbunden mit hoher Luftfeuchtigkeit gibt. Das bedeutet akute Gesundheitsgefahren nicht nur für ältere Menschen und andere Risikogruppen, sondern auch für Gesunde und sportlich Aktive.

Die höchste Alarmstufe Rot gilt nun von Nord bis Süd, von Bozen in Südtirol bis Palermo auf der Mittelmeerinsel Sizilien. Vielerorts werden am Donnerstag Temperaturen von mehr als 35 Grad erwartet. Für Städte wie Florenz in der Toskana und die Hauptstadt Rom, die auch von vielen Touristen besucht werden, stellen Meteorologen Spitzenwerte von mehr als 40 Grad in Aussicht. An Trinkwasserbrunnen bilden sich dort lange Schlangen.

Tourists take shelter as they walk in front of the Rome&#039;a ancient Colosseum, Saturday, Aug. 1, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) APTOPIX Italy Extreme Weather Heat
Ein Paar schützt sich in der Nähe des Kolosseums vor der Sonne.Bild: keystone

Lago Maggiore vor historischem Tiefststand

Die anhaltende Hitze und Trockenheit hat auch Auswirkungen auf Italiens Flüsse und Seen. Am längsten Fluss Italiens, dem Po, messen Behörden an sämtlichen Stationen deutlich niedrigere Wasserstände als sonst um diese Jahreszeit. Der Lago Maggiore in Oberitalien, nach dem Gardasee Italiens zweitgrösster See, nähert sich nach Medienberichten einem historischen Tiefststand. Im nördlichen Teil der Adria wiederum wurden für das Mittelmeer Temperaturen von mehr als 30 Grad gemessen.

epa13127876 A view of the Tiber River running low near Castel Sant&#039;Angelo due to heat and drought, in Rome, Italy, 23 July 2026. EPA/RICCARDO ANTIMIANI
Der Wasserpegel des Tibers ist tief.Bild: keystone

Die Hitzewelle wird nach Vorhersagen bis Mitte August dauern. Am Freitag soll es aber zumindest im Norden mit den Temperaturen etwas nach unten gehen. Nach den Messungen des Gesundheitsministeriums wird Bozen dann von der Liste der Städte mit Alarmstufe Rot gestrichen, so dass 26 Städte übrig bleiben. Zudem sind in Südtirol Hitzegewitter möglich. (dab/sda/dpa)

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