Polizisten am Flughafen Kopenhagen. Bild: STEVEN KNAP/KEYSTONE

Drohnen-Alarm in Kopenhagen: Flughafen lahmgelegt

Keine Starts, keine Landungen: Der Flughafen der dänischen Hauptstadt musste am Montagabend den gesamten Betrieb einstellen – wegen Drohnen über dem Gelände.

Seit kurz nach 21 Uhr herrscht Ausnahmezustand am Flughafen Kopenhagen. Zwei bis drei Drohnen seien in der Umgebung gesichtet worden, bestätigte Polizeisprecher Henrik Stormer. Die Polizei rückte mit einem Grossaufgebot an, um das Gebiet zu sichern.

Laut dem Portal «Flightradar» sind seit 20.26 Uhr alle Starts und Landungen ausgesetzt. Mindestens elf Maschinen wurden bereits auf andere Flughäfen umgeleitet – darunter auch nach Berlin.

Drohnen im Umfeld von Flughäfen können lebensgefährlich sein, da sie Flugzeuge beim Start oder Landeanflug gefährden. Wie lange der Flughafen Kopenhagen gesperrt bleibt, ist bislang unklar.

(mke)