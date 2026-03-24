Borussia Dortmund hat wohl einen Durchbruch in den Verhandlungen mit Abwehrchef Nico Schlotterbeck erzielt. Gemäss der Bild sei der neue Vertrag des 26-Jährigen beinahe vollständig ausgehandelt. So solle der deutsche Innenverteidiger bis 2031 verlängern und künftig bis zu 14 Millionen Euro jährlich verdienen, ausserdem beinhalte die Einigung eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 60 Millionen Euro ab Sommer 2027.
Schlotterbeck wechselte 2022 für 20 Millionen Euro vom SC Freiburg zum BVB, seither entwickelte er sich zu einem der besten Innenverteidiger der Welt und etablierte sich auch als fester Bestandteil des deutschen Nationalteams. Sollte er in Dortmund tatsächlich verlängern, wäre das ein grosser Erfolg für den derzeitigen Zweiten der Bundesliga. (nih)
Nico Schlotterbeck 🇩🇪
Alter: 26 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 55 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 30 Spiele, 4 Tore, 2 Vorlagen
Schlotterbeck wechselte 2022 für 20 Millionen Euro vom SC Freiburg zum BVB, seither entwickelte er sich zu einem der besten Innenverteidiger der Welt und etablierte sich auch als fester Bestandteil des deutschen Nationalteams. Sollte er in Dortmund tatsächlich verlängern, wäre das ein grosser Erfolg für den derzeitigen Zweiten der Bundesliga. (nih)
Nico Schlotterbeck 🇩🇪
Alter: 26 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 55 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 30 Spiele, 4 Tore, 2 Vorlagen